《全球汇市》欧元上涨，美元在受美联储声明带动急升后回落

* 欧洲货币兑美元上涨

* 美元指数回落

* 美国GDP增幅低于预期，但显示经济仍在增长

路透纽约10月29日 - 美元周四下跌，受累于获利回吐，美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派声明令美元兑其他主要货币大幅上涨后第二天，美元有所回落。

美联储暗示可能会在12月升息，这仍给美元提供了长期支撑，但欧元、英镑和瑞郎兑美元今日均上涨，市场进行盘整，交易商等待更多美国经济数据。

“我认为也就是一天的下跌，”Credit Agricole CIB的外汇策略师Mark McCormick在谈到美元周四下跌时称，“真正重要的是下周的数据，将会有消费者信心、制造业PMI和就业岗位等数据公布，如果任何一个数据符合预期，我认为对美元是利好。”

美元周四在低于预期的美国国内生产总值(GDP)数据发布后短暂上涨，但涨势稍纵即逝。

美联储周三发表声明后，美元指数升至8月初以来的最高水平，声明明确了12月升息的可能性，并反驳了早前对中国经济放缓会推迟美国升息的臆测。

美国经济第三季以1.5%的速度增长，低于路透调查的分析师预计的1.6%。

消费强劲，消费者支出增长3.2%，预售增长3.0%，但库存减少拖累了整体数据。

美元指数 全天下跌，最新跌0.5%，报97.276。

欧元 涨0.5%，报1.0974美元，周三跌至8月初以来最低水平，英镑涨0.38%，报1.5317美元，美元兑日圆 持平于121.11日圆。

中国决定放弃执行了35年的“独生子女”政策，对市场的影响短暂但却明显，奶制品出口国新西兰的货币上涨，但随后掉头向下，跌0.1%。

Brown Brothers Harriman & Co全球新兴市场负责人Win Thin称，这一新政策可能使中国和其新西兰等贸易伙伴国长期受益，因为中国的家庭规模扩大会增加支出，从而提升贸易量。