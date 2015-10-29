《全球汇市》欧元上涨，美元在受美联储声明带动急升后回落

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
* 欧洲货币兑美元上涨
* 美元指数回落
* 美国GDP增幅低于预期，但显示经济仍在增长
路透纽约10月29日 - 美元周四下跌，受累于获利回吐，美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派声明令美元兑其他主要货币大幅上涨后第二天，美元有所回落。
美联储暗示可能会在12月升息，这仍给美元提供了长期支撑，但欧元、英镑和瑞郎兑美元今日均上涨，市场进行盘整，交易商等待更多美国经济数据。
“我认为也就是一天的下跌，”Credit Agricole CIB的外汇策略师Mark McCormick在谈到美元周四下跌时称，“真正重要的是下周的数据，将会有消费者信心、制造业PMI和就业岗位等数据公布，如果任何一个数据符合预期，我认为对美元是利好。”
美元周四在低于预期的美国国内生产总值(GDP)数据发布后短暂上涨，但涨势稍纵即逝。
美联储周三发表声明后，美元指数升至8月初以来的最高水平，声明明确了12月升息的可能性，并反驳了早前对中国经济放缓会推迟美国升息的臆测。
美国经济第三季以1.5%的速度增长，低于路透调查的分析师预计的1.6%。
消费强劲，消费者支出增长3.2%，预售增长3.0%，但库存减少拖累了整体数据。
美元指数 全天下跌，最新跌0.5%，报97.276。
欧元 涨0.5%，报1.0974美元，周三跌至8月初以来最低水平，英镑涨0.38%，报1.5317美元，美元兑日圆 持平于121.11日圆。
中国决定放弃执行了35年的“独生子女”政策，对市场的影响短暂但却明显，奶制品出口国新西兰的货币上涨，但随后掉头向下，跌0.1%。
Brown Brothers Harriman & Co全球新兴市场负责人Win Thin称，这一新政策可能使中国和其新西兰等贸易伙伴国长期受益，因为中国的家庭规模扩大会增加支出，从而提升贸易量。
“这一政策决定将有助于新西兰，”他称，“但其影响需要数十年的时间才会显现。”(完)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。