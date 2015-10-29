更新版 1-《全球汇市》欧元上涨，美元在受美联储声明带动急升后回落

* 欧洲货币兑美元上涨

* 美元指数回落

* 美国GDP增幅低于预期，但显示经济仍在增长 (新增文末收盘表格)

路透纽约10月29日 - 美元周四下跌，受累于获利回吐，美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派声明令美元兑其他主要货币大幅上涨后第二天，美元有所回落。

美联储暗示可能会在12月升息，这仍给美元提供了长期支撑，但欧元、英镑和瑞郎兑美元今日均上涨，市场进行盘整，交易商等待更多美国经济数据。

“我认为也就是一天的下跌，”Credit Agricole CIB的外汇策略师Mark McCormick在谈到美元周四下跌时称，“真正重要的是下周的数据，将会有消费者信心、制造业PMI和就业岗位等数据公布，如果任何一个数据符合预期，我认为对美元是利好。”

美元周四在低于预期的美国国内生产总值(GDP)数据发布后短暂上涨，但涨势稍纵即逝。

美联储周三发表声明后，美元指数升至8月初以来的最高水平，声明明确了12月升息的可能性，并反驳了早前对中国经济放缓会推迟美国升息的臆测。

美国经济第三季以1.5%的速度增长，低于路透调查的分析师预计的1.6%。

消费强劲，消费者支出增长3.2%，预售增长3.0%，但库存减少拖累了整体数据。

美元指数 全天下跌，最新跌0.5%，报97.276。

欧元 涨0.5%，报1.0974美元，周三跌至8月初以来最低水平，英镑涨0.38%，报1.5317美元，美元兑日圆 持平于121.11日圆。

中国决定放弃执行了35年的“独生子女”政策，对市场的影响短暂但却明显，奶制品出口国新西兰的货币上涨，但随后掉头向下，跌0.1%。

Brown Brothers Harriman & Co全球新兴市场负责人Win Thin称，这一新政策可能使中国和其新西兰等贸易伙伴国长期受益，因为中国的家庭规模扩大会增加支出，从而提升贸易量。

“这一政策决定将有助于新西兰，”他称，“但其影响需要数十年的时间才会显现。”

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0976 1.0920 +0.51 -9.27 1.2097

美元/日圆 121.12 121.06 +0.05 +1.20 119.68

欧元/日圆 132.94 132.25 +0.52 -8.17 144.77

美元/瑞郎 0.9893 0.9936 -0.43 -0.48 0.9941

英镑/美元 1.5307 1.5260 +0.31 -1.71 1.5573

美元/加元 1.3170 1.3190 -0.15 +13.36 1.1618

澳元/美元 0.7066 0.7115 -0.69 -13.49 0.8168

欧元/瑞郎 1.0859 1.0857 +0.02 -9.70 1.2026

欧元/英镑 0.7168 0.7158 +0.14 -7.57 0.7755

新西兰元/美元 0.6690 0.6696 -0.09 -14.20 0.7797

美元/挪威克朗 8.5616 8.5704 -0.10 +14.58 7.4720

欧元/挪威克朗 9.4025 9.3597 +0.46 +4.02 9.0392

美元/瑞典克朗 8.5321 8.5441 -0.14 +9.45 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3670 9.3300 +0.40 -1.08 9.4688