更新版 1-《全球汇市》欧洲央行官员讲话提振欧元，美欧数据打压对日圆的避险需求

* 欧元兑美元走强，受助于欧洲央行官员讲话

* 美元兑日圆上扬，逆转稍早的跌势

* 美国制造业数据基本符合预期 (新增文末报价表格)

路透纽约11月2日 - 欧元兑美元周一走强，因两位欧洲央行官员的讲话抑制了央行将在下月扩大购债计划规模的预期。

欧元兑美元 上扬0.05%，报1.1019美元，在稍早受欧洲央行总裁德拉吉和管委诺沃特尼的讲话提振触及高位后回落。

两位官员在接受不同报纸访问时表示，欧洲央行在12月进一步扩大量化宽松购债计划规模并下调存款利率的行动并非板上钉钉，还需要进行讨论。

在市场预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)即将开始收紧政策，最快在12月的背景下，有关欧洲央行将追加货币刺激举措的预期过去数周一直支撑美元走强。

美国制造业数据以及投资者风险意愿增强，扶助美元兑日圆周一小涨，逆转稍早的跌势，并促使交易商撤出避险日圆。

美元兑日圆 上扬0.1%，报120.72日圆，之前公布的10月美国供应管理学会采购经理人指数(PMI)显示，制造业活动小幅增长。该数据显示，制造业招聘放缓，但新订单增长。美国供应管理协会(ISM)10月制造业指数为50.1，预估为50.0，9月为50.2。

欧元兑日圆 也上扬，因欧元区数据显示出一些改善的迹象。欧元区10月Markit制造业PMI终值为52.3，略高于9月水准、且高于初值的52.0。

欧元兑日圆上扬0.2%，报132.97日圆。

“欧元区今日上午公布的数据有所改善，而中国的状况显然仍令人担忧，”Mizuho Corporate Bank驻纽约的汇市销售副总裁Fabian Eliasson表示，“但总的来说，我认为短期内美联储仍是市场的主导因素。”

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1013 1.1005 +0.07 -8.96 1.2097

美元/日圆 120.75 120.61 +0.12 +0.89 119.68

欧元/日圆 133.00 132.73 +0.20 -8.13 144.77

美元/瑞郎 0.9867 0.9875 -0.08 -0.74 0.9941

英镑/美元 1.5415 1.5428 -0.08 -1.01 1.5573

美元/加元 1.3091 1.3076 +0.11 +12.68 1.1618

澳元/美元 0.7143 0.7137 +0.08 -12.55 0.8168

欧元/瑞郎 1.0868 1.0868 +0.00 -9.63 1.2026

欧元/英镑 0.7145 0.7133 +0.17 -7.87 0.7755

新西兰元/美元 0.6738 0.6771 -0.49 -13.58 0.7797

美元/挪威克朗 8.4866 8.4820 +0.05 +13.58 7.4720

欧元/挪威克朗 9.3490 9.3349 +0.15 +3.43 9.0392

美元/瑞典克朗 8.5306 8.5358 -0.06 +9.43 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3980 9.3943 +0.04 -0.75 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价