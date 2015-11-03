更新版 1-《全球汇市》美国公债收益率和工厂订单数据提振美元走强

* 美元兑主要货币走强

* 美国工厂订单数据基本符合预期

* 澳元上扬，之前澳洲央行维持利率不变

* 巴西雷亚尔和哥伦比亚披索大涨，因央行干预汇市

* 比特币自8月底以来急升逾80% (新增文末报价表格)

路透纽约11月3日 - 美元周二小涨，受助于美国公债收益率攀升，以及美国经济数据总体符合预期，助燃投资者对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在年底前升息的预期。

美元兑欧元上扬0.6%，报1.0945美元。兑日圆上扬0.3%，报121.16日圆。

美元指数 在上午逼近12周高位后回落，但日内仍然上扬。该指数尾盘升0.42%，报97.330。

美元过去数周一直保持稳步上行的态势，因投资者预期美国将开始升息，而全球其他央行正考虑追加刺激举措。

短期美国公债收益率攀升至逾六周最高水平，因押注周五公布的美国10月就业数据将足够强劲，促使美联储在12月15-16日会议上升息。

“本周五非农就业报告将出炉，有部分投资者在此之前调整头寸，”麦格理驻纽约的全球利率和汇市策略师Thierry Albert表示。

9月美国工厂订单下降1%，但一项衡量企业支出的指标－不包括飞机的非国防资本财订单仅下滑0.1%，强于上周公布的回落0.3%的初值，表明制造业滑坡最严重的时期可能已经过去。

美国车商报告，上月销售强劲增长，汽车销售有望录得2001年以来最高同期水平。

澳元逆势而动，兑美元 上扬0.74%，报0.7196美元，之前澳洲央行宣布保持利率不变。

巴西雷亚尔和哥伦比亚披索兑美元均大涨，之前这两国的央行均干预汇市。雷亚尔兑美元 最新攀升2%，报3.77雷亚尔。哥伦比亚披索兑美元 大涨3.35%，报2788.70披索。

在Bitstamp交易平台，全球性网络虚拟货币比特币 触及日高411.15美元，为11个月最高水平。比特币自2013年11月触及历史高位1,163美元后节节败退。但自8月底跌至200美元之下后已累积上扬超过80%。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0966 1.1013 -0.43 -9.35 1.2097

美元/日圆 121.05 120.75 +0.25 +1.14 119.68

欧元/日圆 132.70 133.00 -0.23 -8.34 144.77

美元/瑞郎 0.9904 0.9867 +0.37 -0.37 0.9941

英镑/美元 1.5418 1.5415 +0.02 -1.00 1.5573

美元/加元 1.3058 1.3091 -0.25 +12.39 1.1618

澳元/美元 0.7185 0.7143 +0.59 -12.03 0.8168

欧元/瑞郎 1.0860 1.0868 -0.07 -9.70 1.2026

欧元/英镑 0.7109 0.7145 -0.50 -8.33 0.7755

新西兰元/美元 0.6660 0.6738 -1.16 -14.58 0.7797

美元/挪威克朗 8.4953 8.4866 +0.10 +13.70 7.4720

欧元/挪威克朗 9.3221 9.3490 -0.29 +3.13 9.0392

美元/瑞典克朗 8.5334 8.5306 +0.03 +9.47 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3606 9.3980 -0.40 -1.14 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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