《全球汇市》美元积聚上行动能，焦点转向美国就业数据

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0922 1.0966 -0.40 -9.71 1.2097
美元/日圆 121.29 121.05 0.20 1.53 119.68
欧元/日圆 132.48 132.70 -0.17 -8.77 144.77
美元/瑞郎 0.9908 0.9904 0.04 -0.33 0.9941
英镑/美元 1.5432 1.5418 0.09 -0.91 1.5573
美元/加元 1.3069 1.3058 0.08 12.49 1.1618
澳元/美元 0.7188 0.7185 0.04 -12.00 0.8168
新西兰元/美元 0.6629 0.6660 -0.47 -14.98 0.7797
欧元/瑞郎 1.0824 1.0860 -0.33 -10.00 1.2026
欧元/英镑 0.7075 0.7109 -0.48 -8.77 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3506 9.3606 -0.11 -0.62 9.4688
美元/挪威克朗 8.5276 8.4953 0.38 14.13 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 白云/郑茵/孙国玉/李春喜; 审校 蔡美珍/张明钧)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选