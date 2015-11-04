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亚洲 | 2015年 11月 4日 星期三 17:51 BJT

《全球汇市》美元积聚上行动能，焦点转向美国就业数据

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0922 1.0966 -0.40 -9.71 1.2097

美元/日圆 121.29 121.05 0.20 1.53 119.68

欧元/日圆 132.48 132.70 -0.17 -8.77 144.77

美元/瑞郎 0.9908 0.9904 0.04 -0.33 0.9941

英镑/美元 1.5432 1.5418 0.09 -0.91 1.5573

美元/加元 1.3069 1.3058 0.08 12.49 1.1618

澳元/美元 0.7188 0.7185 0.04 -12.00 0.8168

新西兰元/美元 0.6629 0.6660 -0.47 -14.98 0.7797

欧元/瑞郎 1.0824 1.0860 -0.33 -10.00 1.2026

欧元/英镑 0.7075 0.7109 -0.48 -8.77 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3506 9.3606 -0.11 -0.62 9.4688

美元/挪威克朗 8.5276 8.4953 0.38 14.13 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 白云/郑茵/孙国玉/李春喜; 审校 蔡美珍/张明钧)

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