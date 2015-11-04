《全球汇市》美元上涨，因美国数据强劲及叶伦讲话支撑12月升息预期

* 美元兑欧元触及三个半月高位

* 美元指数触及三个月高位

* 美国就业、贸易和服务业数据优于预期

路透纽约11月4日 - 美元兑一篮子货币周三触及三个月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的讲话以及好于预期的数据，增强了美联储将在下个月升息的预期。

叶伦称，美国经济表现良好，可以是12月升息理据。在她发表讲话期间，美元兑欧元触及7月底以来最高水平，兑日圆达到两个月高位。

叶伦称，美联储“预计经济将持续以中期重返通胀目标的步伐增长”，“如果未来的数据支撑这个预期...12月存在升息可能性”。

美元兑欧元 攀升约1%，至1.0850美元，兑日圆 升0.44%，至121.56日圆。

美元兑其他货币也升逾1%，包括加元 、新西兰元 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、俄罗斯卢布 和土耳其里拉 。

美元指数 延续稍早涨势。美国服务业数据意外好于预期，推动美元兑一篮子主要货币至三个月高位，美元指数涨0.91%，至98.044。

就业和贸易数据也助长了美元人气，ADP数据显示，10月美国民间雇主增加了18.2万个工作岗位，高于路透调查预估的18万个。政府公布美国9月贸易赤字大幅收窄至七个月低位。

根据CME Group的FedWatch，利率期货走势暗示，在美联储主席叶伦发表讲话后，交易商预计12月升息的可能性为58%，高于周二的52%。

美国劳工部将于周五发布关键的非农就业报告，包括政府和民间就业数据。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0862 1.0966 -0.95 -10.21 1.2097

美元/日圆 121.53 121.05 +0.40 +1.55 119.68

欧元/日圆 132.05 132.70 -0.49 -8.79 144.77

美元/瑞郎 0.9928 0.9904 +0.24 -0.13 0.9941

英镑/美元 1.5382 1.5418 -0.23 -1.23 1.5573

美元/加元 1.3145 1.3058 +0.67 +13.14 1.1618

澳元/美元 0.7146 0.7185 -0.54 -12.51 0.8168

欧元/瑞郎 1.0789 1.0860 -0.65 -10.29 1.2026

欧元/英镑 0.7058 0.7109 -0.72 -8.99 0.7755

新西兰元/美元 0.6587 0.6660 -1.10 -15.52 0.7797

美元/挪威克朗 8.6454 8.4953 +1.77 +15.70 7.4720

欧元/挪威克朗 9.3948 9.3221 +0.78 +3.93 9.0392

美元/瑞典克朗 8.6278 8.5334 +1.11 +10.68 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3763 9.3606 +0.17 -0.98 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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