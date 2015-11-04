《全球汇市》美元上涨，因美国数据强劲及叶伦讲话支撑12月升息预期

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
* 美元兑欧元触及三个半月高位
* 美元指数触及三个月高位
* 美国就业、贸易和服务业数据优于预期
路透纽约11月4日 - 美元兑一篮子货币周三触及三个月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的讲话以及好于预期的数据，增强了美联储将在下个月升息的预期。
叶伦称，美国经济表现良好，可以是12月升息理据。在她发表讲话期间，美元兑欧元触及7月底以来最高水平，兑日圆达到两个月高位。
叶伦称，美联储“预计经济将持续以中期重返通胀目标的步伐增长”，“如果未来的数据支撑这个预期...12月存在升息可能性”。
美元兑欧元 攀升约1%，至1.0850美元，兑日圆 升0.44%，至121.56日圆。
美元兑其他货币也升逾1%，包括加元 、新西兰元 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、俄罗斯卢布 和土耳其里拉 。
美元指数 延续稍早涨势。美国服务业数据意外好于预期，推动美元兑一篮子主要货币至三个月高位，美元指数涨0.91%，至98.044。
就业和贸易数据也助长了美元人气，ADP数据显示，10月美国民间雇主增加了18.2万个工作岗位，高于路透调查预估的18万个。政府公布美国9月贸易赤字大幅收窄至七个月低位。
根据CME Group的FedWatch，利率期货走势暗示，在美联储主席叶伦发表讲话后，交易商预计12月升息的可能性为58%，高于周二的52%。
美国劳工部将于周五发布关键的非农就业报告，包括政府和民间就业数据。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0862 1.0966 -0.95 -10.21 1.2097
美元/日圆 121.53 121.05 +0.40 +1.55 119.68
欧元/日圆 132.05 132.70 -0.49 -8.79 144.77
美元/瑞郎 0.9928 0.9904 +0.24 -0.13 0.9941
英镑/美元 1.5382 1.5418 -0.23 -1.23 1.5573
美元/加元 1.3145 1.3058 +0.67 +13.14 1.1618
澳元/美元 0.7146 0.7185 -0.54 -12.51 0.8168
欧元/瑞郎 1.0789 1.0860 -0.65 -10.29 1.2026
欧元/英镑 0.7058 0.7109 -0.72 -8.99 0.7755
新西兰元/美元 0.6587 0.6660 -1.10 -15.52 0.7797
美元/挪威克朗 8.6454 8.4953 +1.77 +15.70 7.4720
欧元/挪威克朗 9.3948 9.3221 +0.78 +3.93 9.0392
美元/瑞典克朗 8.6278 8.5334 +1.11 +10.68 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.3763 9.3606 +0.17 -0.98 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘静；审校 李婷仪)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)