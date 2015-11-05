《全球汇市》美元走强，交易商在美国就业数据公布前按兵不动

* 叶伦和杜德利的讲话提振美国升息预期

* 交易商推后英国央行升息时间的预期

路透纽约11月5日 - 美元兑多数主要货币周四走强，兑日圆触及逾两个月高位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的讲话巩固了不断升温的联储将在下月升息的预期。

投资者翘首等待周五公布的美国10月非农就业报告，希望从中寻找联储在12月中会议上究竟会如何行动的线索。

美联储主席叶伦和纽约联储总裁杜德利周三的讲话提振美元，上述影响周四继续发酵，使美元兑欧元和日圆走强。

美元逆转稍早美国初请失业金人口数据公布后出现的跌势，兑日圆 上扬0.1%，报121.71日圆。兑欧元 攀升0.2%，报1.0886美元。

美元指数 尾盘上扬0.1%，报98.004，盘中触及三个月高位。

市场预期，12月升息的可能性超过50%，之前叶伦的讲话暗示，美国经济的基准情境是，已准备好应对升息的影响。杜德利周三稍后表示，“完全同意”叶伦所说的存在12月升息的可能性。

交易商仍在消化上述讲话，且在周五数据公布前“按兵不动”，Cambridge Global Payments外汇策略和结构性产品部董事Karl Schamotta表示。

尽管叶伦的讲话给市场造成了影响，不过，是杜德利的讲话最终夯实了升息预期，Schamotta说。

“在升息问题上叶伦不是唯一鹰派的事实，在过去24小时助长了美元指数的上行动能，”他说。

周四杜德利、费城联储总裁哈克，芝加哥联储总裁埃文斯和美联储副总裁费舍尔均发表了讲话，但都未直接提及货币政策。

周四美元兑英镑 大涨1.15%，至1.5209美元，之前英国央行保持利率在0.5%不变，且暗示不急于升息。