更新版 1-《全球汇市》美元走强，交易商在美国就业数据公布前按兵不动

* 叶伦和杜德利的讲话提振美国升息预期

* 交易商推后英国央行升息时间的预期 (新增文末报价表格)

路透纽约11月5日 - 美元兑多数主要货币周四走强，兑日圆触及逾两个月高位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的讲话巩固了不断升温的联储将在下月升息的预期。

投资者翘首等待周五公布的美国10月非农就业报告，希望从中寻找联储在12月中会议上究竟会如何行动的线索。

美联储主席叶伦和纽约联储总裁杜德利周三的讲话提振美元，上述影响周四继续发酵，使美元兑欧元和日圆走强。

美元逆转稍早美国初请失业金人口数据公布后出现的跌势，兑日圆 上扬0.1%，报121.71日圆。兑欧元 攀升0.2%，报1.0886美元。

美元指数 尾盘上扬0.1%，报98.004，盘中触及三个月高位。

市场预期12月升息的可能性超过50%，之前叶伦的讲话暗示，美国经济的基准情境是，已准备好应对升息的影响。杜德利周三稍后表示，“完全同意”叶伦所说的存在12月升息的可能性。

交易商仍在消化上述讲话，且在周五数据公布前“按兵不动”，Cambridge Global Payments外汇策略和结构性产品部董事Karl Schamotta表示。

尽管叶伦的讲话给市场造成了影响，不过，是杜德利的讲话最终夯实了升息预期，Schamotta说。

“在升息问题上叶伦不是唯一鹰派的事实，在过去24小时助长了美元指数的上行动能，”他说。

周四杜德利、费城联储总裁哈克，芝加哥联储总裁埃文斯和美联储副总裁费舍尔均发表了讲话，但都未直接提及货币政策。

周四美元兑英镑 大涨1.15%，至1.5209美元，之前英国央行保持利率在0.5%不变，且暗示不急于升息。

投资者迅速作出反应，将英国升息时间预期从明年初推后至明年底。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0881 1.0862 +0.17 -10.05 1.2097

美元/日圆 121.74 121.53 +0.17 +1.72 119.68

欧元/日圆 132.45 132.05 +0.30 -8.51 144.77

美元/瑞郎 0.9947 0.9928 +0.19 +0.06 0.9941

英镑/美元 1.5205 1.5382 -1.15 -2.36 1.5573

美元/加元 1.3165 1.3145 +0.15 +13.32 1.1618

澳元/美元 0.7140 0.7146 -0.08 -12.59 0.8168

欧元/瑞郎 1.0831 1.0789 +0.39 -9.94 1.2026

欧元/英镑 0.7150 0.7058 +1.30 -7.80 0.7755

新西兰元/美元 0.6606 0.6587 +0.29 -15.28 0.7797

美元/挪威克朗 8.5456 8.6454 -1.15 +14.37 7.4720

欧元/挪威克朗 9.3065 9.3948 -0.94 +2.96 9.0392

美元/瑞典克朗 8.6268 8.6278 -0.01 +10.66 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3911 9.3763 +0.16 -0.82 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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