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亚洲 | 2015年 11月 9日 星期一 13:44 BJT

《全球汇市》美元脱离高点，但更多投资者押注美国年底升息

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0766 1.0738 +0.26 -11.00 1.2097

美元/日圆 123.31 123.13 +0.15 +3.03 119.68

欧元/日圆 132.76 132.22 +0.41 -8.30 144.78

美元/瑞郎 1.0040 1.0064 -0.24 +1.00 0.9941

英镑/美元 1.5070 1.5047 +0.15 -3.23 1.5573

美元/加元 1.3283 1.3306 -0.17 +14.33 1.1618

澳元/美元 0.7055 0.7046 +0.13 -13.63 0.8168

新西兰元/美元 0.6558 0.6518 +0.61 -15.89 0.7797

澳元/日圆 87.000 86.760 +0.28 -11.00 97.750

新西兰元/日圆 80.870 80.260 +0.76 -13.33 93.310

英镑/日圆 185.83 185.27 +0.30 -0.30 186.38

澳元/新西兰元 1.0751 1.0789 -0.35 +2.69 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 刘秀红/张涛/王兴亚/杜明霞)

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