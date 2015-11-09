《全球汇市》美元下跌，逆转上周五就业报告公布后的急升势头

* 美元兑全球主要货币走软

* 欧元兑美元收复稍早录得的跌幅，日内小涨

* 日圆和英镑兑美元走强

路透纽约11月9日 - 美元周一小跌，上周五强于预期的非农就业报告公布后触及六个半月高位。

“今日的走势主要受头寸调整驱动，并非受基本面因素影响，”美银美林的汇市策略师Ian Gordon表示。

“过去数周美元多头头寸大幅增加，在就业数据公布后进一步增加。今日多头头寸增长停滞，投资者锁定获利。”

商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示，截至11月3日，期货市场投机客持有的欧元空头头寸约为13.4万口，规模为6月来最大。日圆空头头寸也增加。

美元指数 跌0.2%，报98.962。

上周五公布的数据显示，10月美国非农就业岗位增加27.1万，远超接受路透调查的经济学家预期的增加18万。数据公布后，美元指数触及99.345的高位。

路透周一早盘报道，四位欧洲央行(ECB)管委会委员称，ECB内部正在形成共识，将进一步下调本已为负的商业银行在该央行的存款利率。 消息扶助推动美元兑欧元早盘上扬。

但涨势昙花一现。欧元兑美元 回吐稍早跌幅小涨，最新上扬0.2%，报1.0759美元。

日圆兑美元 回落，到纽约交易时段上午中段后反弹，随后小涨，日内上扬0.06%，之前一度触及123日圆的日内新高。

美元兑其他主要货币也走软，美元兑英镑 、瑞郎 、瑞典克朗 、新西兰元 和加元 均回落。

上周五意外强劲的就业数据公布后，美元急升，今日逆转升势。

就业数据提升了美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息的可能性。美国升息将提振美元，并吸引投资资金流入收益率较高的美国资产。