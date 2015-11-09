更新版 1-《全球汇市》美元下跌，逆转上周五就业报告公布后的急升势头

(新增文末报价表格)

* 美元兑全球主要货币走软

* 欧元兑美元收复稍早录得的跌幅，日内小涨

* 日圆和英镑兑美元走强

路透纽约11月10日 - 美元周一小跌，上周五强于预期的非农就业报告公布后触及六个半月高位。

“今日的走势主要受头寸调整驱动，并非受基本面因素影响，”美银美林的汇市策略师Ian Gordon表示。

“过去数周美元多头头寸大幅增加，在就业数据公布后进一步增加。今日多头头寸增长停滞，投资者锁定获利。”

商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示，截至11月3日，期货市场投机客持有的欧元空头头寸约为13.4万口，规模为6月来最大。日圆空头头寸也增加。

美元指数 跌0.2%，报98.962。

上周五公布的数据显示，10月美国非农就业岗位增加27.1万，远超接受路透调查经济学家预期的增加18万。数据公布后，美元指数触及99.345的高位。

路透周一早盘报导，四位欧洲央行(ECB)管委会委员称，ECB内部正在形成共识，将进一步下调本已为负的商业银行在该央行的存款利率。 消息扶助推动美元兑欧元早盘上扬。

但涨势昙花一现。欧元兑美元 回吐稍早跌幅小涨，最新上扬0.2%，报1.0759美元。

日圆兑美元 回落，到纽约交易时段上午中段后反弹，随后小涨，日内上扬0.06%，之前一度触及123日圆的日内新高。

美元兑其他主要货币也走软，美元兑英镑 、瑞郎 、瑞典克朗 、新西兰元 和加元 均回落。

上周五意外强劲的就业数据公布后，美元急升，今日逆转升势。

就业数据提升了美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息的可能性。美国升息将提振美元，并吸引投资资金流入收益率较高的美国资产。

一项路透调查显示，就业数据公布后，17位一级交易商中有15位预计联储将在12月会议上升息。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0749 1.0738 +0.10 -11.14 1.2097

美元/日圆 123.17 123.13 +0.03 +2.92 119.68

欧元/日圆 132.48 132.35 +0.10 -8.49 144.77

美元/瑞郎 1.0029 1.0064 -0.35 +0.89 0.9941

英镑/美元 1.5114 1.5047 +0.45 -2.95 1.5573

美元/加元 1.3283 1.3306 -0.17 +14.33 1.1618

澳元/美元 0.7043 0.7046 -0.04 -13.77 0.8168

欧元/瑞郎 1.0787 1.0802 -0.14 -10.30 1.2026

欧元/英镑 0.7110 0.7138 -0.39 -8.32 0.7755

新西兰元/美元 0.6532 0.6518 +0.21 -16.22 0.7797

美元/挪威克朗 8.6645 8.6628 +0.02 +15.96 7.4720

欧元/挪威克朗 9.3207 9.3034 +0.19 +3.11 9.0392

美元/瑞典克朗 8.6859 8.7197 -0.39 +11.42 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3386 9.3623 -0.25 -1.38 9.4688