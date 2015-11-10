《全球汇市》美元兑欧元触及六个半月峰值，兑瑞郎攀升至七个月高位

* 美元兑欧元触及六个半月高位，兑瑞郎触及七个月高位

* 美元指数升至就业数据公布后创下的七个月高位之上

* 批发库存数据延续了近期美国数据良好的势头

路透纽约11月10日 - 美元兑欧元周二触及六个半月高位，兑瑞郎触及七个月高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)和欧洲央行的利率前景预期南辕北辙。

美国9月批发库存数据意外强劲，且8月数据被上修，暗示政府可能会上修第三季成长预估。

美元的多头押注增加，因随着经济不断改善，对美联储将在12月15-16日会议上升息的预期升温，很多人认为，联储希望在下月采取行动。

“我认为联邦公开市场委员会(FOMC)接近升息，可以说，没有什么能阻挡他们采取行动，”Action Economics的全球固定收益产品分析部董事总经理Kim Rupert在接受路透全球市场论坛访问时表示。

“他们一定会升息，除非出现真正的危机。”

美联储升息在即，以及欧洲央行可能下调存款利率扶助推动美元兑其他主要货币走强。

美元指数 盘中触及4月来最高，上扬0.4%，报99.371，超过上周五就业数据公布后触及的高位。

周五就业报告公布后美元急升，数据显示美国10月就业岗位增加27.1万个，为去年12月以来最大增幅。

“我认为就业报告给市场的影响最大，”Rupert说，数据可能促使美联储升息。“它彻底扭转了人们之前两月所持的美国经济疲弱不振的观点。”

就业数据公布后，美国公债收益率大涨，两年期公债收益率一度触及五年半最高。

欧洲货币周一承压，之前四位欧洲央行管委表示，央行内部正在形成共识，将在12月会议上进一步下调本已为负的存款利率。

有关欧洲央行可能进一步下调目前为负0.2%的存款利率的传言拖累欧元区公债收益率周二走低。

美元兑欧元 小涨0.3%，报1.0711美元。欧元兑美元本月迄今已累积下跌近3%。