更新版 1-《全球汇市》美元兑欧元触及六个半月峰值，兑瑞郎攀升至七个月高位

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
* 美元兑欧元触及六个半月高位，兑瑞郎触及七个月高位
* 美元指数升至就业数据公布后创下的七个月高位之上
* 批发库存数据延续了近期美国数据良好的势头 (新增文末收盘表格)
路透纽约11月10日 - 美元兑欧元周二触及六个半月高位，兑瑞郎触及七个月高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)和欧洲央行的利率前景预期南辕北辙。
美国9月批发库存数据意外强劲，且8月数据被上修，暗示政府可能会上修第三季成长预估。
美元的多头押注增加，因随着经济不断改善，对美联储将在12月15-16日会议上升息的预期升温，很多人认为，联储希望在下月采取行动。
“我认为联邦公开市场委员会(FOMC)接近升息，可以说，没有什么能阻挡他们采取行动，”Action Economics的全球固定收益产品分析部董事总经理Kim Rupert在接受路透全球市场论坛访问时表示。
“他们一定会升息，除非出现真正的危机。”
美联储升息在即，以及欧洲央行可能下调存款利率扶助推动美元兑其他主要货币走强。
美元指数 盘中触及4月来最高，上扬0.4%，报99.371，超过上周五就业数据公布后触及的高位。
周五就业报告公布后美元急升。数据显示美国10月就业岗位增加27.1万个，为去年12月以来最大增幅。
“我认为就业报告给市场的影响最大，”Rupert说，数据可能促使美联储升息。“它彻底扭转了人们之前两月所持的美国经济疲弱不振的观点。”
就业数据公布后，美国公债收益率大涨，两年期公债收益率一度触及五年半最高。
欧洲货币周一承压，之前四位欧洲央行管委表示，央行内部正在形成共识，将在12月会议上进一步下调本已为负的存款利率。
有关欧洲央行可能进一步下调目前为负0.2%的存款利率的传言拖累欧元区公债收益率周二走低。
美元兑欧元 小涨0.3%，报1.0711美元。欧元兑美元本月迄今已累计下跌近3%。
美元兑瑞郎 今日稍早跳升至3月20日以来最高1.0089瑞郎，最新上扬0.4%，报1.0066瑞郎。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0723 1.0749 -0.24 -11.36 1.2097
美元/日圆 123.12 123.17 -0.04 +2.87 119.68
欧元/日圆 132.01 132.48 -0.35 -8.81 144.77
美元/瑞郎 1.0060 1.0029 +0.31 +1.20 0.9941
英镑/美元 1.5116 1.5114 +0.01 -2.93 1.5573
美元/加元 1.3274 1.3283 -0.07 +14.25 1.1618
澳元/美元 0.7029 0.7043 -0.20 -13.94 0.8168
欧元/瑞郎 1.0790 1.0787 +0.03 -10.28 1.2026
欧元/英镑 0.7092 0.7110 -0.25 -8.55 0.7755
新西兰元/美元 0.6526 0.6532 -0.09 -16.30 0.7797
美元/挪威克朗 8.6206 8.6645 -0.51 +15.37 7.4720
欧元/挪威克朗 9.2501 9.3207 -0.76 +2.33 9.0392
美元/瑞典克朗 8.6871 8.6859 +0.01 +11.44 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.3175 9.3386 -0.23 -1.60 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
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