更新版 1-《全球汇市》美元从数月高位回落，美国假期市场交投清淡

(新增文末表格)

* 美元指数回落，之前触及春季以来最高

* 欧元重回1.07美元之上

* 美元兑欧元、日圆、英镑和瑞郎走软

路透纽约11月12日 - 美元周三走低，因投资者利用假日成交清淡的机会，在美元近期走强后锁定获利。

美元近期大涨，因上周五公布的就业数据巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在12月升息的预期，上周美元指数累积上涨了约3%。

美元兑欧元周二触及六个半月新高，兑瑞郎触及七个月峰值，超越了意外强劲的非农就业数据公布后触及的高位。

周三市场交投相对清淡，因美国债市因老兵纪念日假期休市，且投资者等待将会影响美联储和欧洲央行政策调整可能性的最新信息，野村证券国际驻伦敦的高级策略师和经济学家Charles St. Arnaud说。

美元指数 下跌0.4%，报98.953，周二触及七个月最高。

欧元兑美元 小涨，最新报1.0741美元，周二上午跌至1.07美元之下，为逾六个月来首次。

欧洲央行总裁德拉吉周三在英国央行公开论坛上发表讲话时并未提及货币政策，而是讨论了欧元区的存款保险问题。

德拉吉和其他决策者曾表示，在12月会议前，央行会考虑扩大量化宽松计划规模，扩大资产购买规模，以及下调本已为负的存款利率等选项。德拉吉周四将再度发表讲话。

“他并不希望他今天的讲话在市场掀起轩然大波，”St. Arnaud说，“明天他将在欧洲议会发表讲话，很显然，他会更多地谈到货币政策。”

美元兑日圆 、瑞郎 、澳元 、新西兰元 和加元 小跌。

在隔夜时段交易中，澳元和新西兰元兑美元的涨幅最大，上扬近0.5%。澳元最新报0.7056美元，新西兰元报0.6548美元。

在上周大跌后，英镑 也有所反弹，之前公布的薪资和就业数据喜忧参半。英镑兑美元最新上扬0.65%，报1.5220美元。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0743 1.0723 +0.19 -11.19 1.2097

美元/日圆 122.82 123.12 -0.24 +2.62 119.68

欧元/日圆 131.97 132.01 -0.03 -8.84 144.77

美元/瑞郎 1.0043 1.0060 -0.17 +1.03 0.9941

英镑/美元 1.5207 1.5116 +0.60 -2.35 1.5573

美元/加元 1.3259 1.3274 -0.11 +14.12 1.1618

澳元/美元 0.7058 0.7029 +0.41 -13.59 0.8168

欧元/瑞郎 1.0790 1.0790 +0.00 -10.28 1.2026

欧元/英镑 0.7059 0.7092 -0.47 -8.97 0.7755

新西兰元/美元 0.6555 0.6526 +0.44 -15.93 0.7797

美元/挪威克朗 8.5985 8.6206 -0.26 +15.08 7.4720

欧元/挪威克朗 9.2467 9.2501 -0.04 +2.30 9.0392

美元/瑞典克朗 8.6812 8.6871 -0.07 +11.36 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3262 9.3175 +0.09 -1.51 9.4688