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亚洲 | 2015年 11月 12日 星期四 14:18 BJT

《全球汇市》美元整固近期涨势，澳洲就业数据强劲推动澳元劲扬

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0752 1.0743 0.08 -11.12 1.2097

美元/日圆 122.89 122.82 0.06 2.87 119.68

欧元/日圆 132.13 131.95 0.14 -9.01 144.78

美元/瑞郎 1.0031 1.0043 -0.12 0.91 0.9941

英镑/美元 1.5218 1.5207 0.07 -2.28 1.5573

美元/加元 1.3251 1.3259 -0.06 14.06 1.1618

澳元/美元 0.7138 0.7058 1.13 -12.61 0.8168

新西兰元/美元 0.6548 0.6555 -0.11 -16.02 0.7797

澳元/日圆 87.720 86.690 1.19 -10.24 97.750

新西兰元/日圆 80.470 80.510 -0.05 -13.94 93.310

英镑/日圆 187.01 186.77 0.13 0.63 186.38

澳元/新西兰元 1.0893 1.0754 1.29 4.05 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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