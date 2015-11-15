更新版 1-《全球汇市》美元摆脱连跌两日颓势上扬，受助于强劲数据和联储官员讲话

(新增报价表格)

* 美联储官员的讲话增加了美国升息的可能性

* 美国消费者信心数据意外强劲提振美元

* 美元未受零售销售数据疲弱影响

* 美元兑欧元和瑞郎本周可能上扬

路透纽约11月15日 - 美元周五走强，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的讲话以及美国经济数据继续支持联储可能在12月升息的预期。

美国消费者信心数据强于预期，连升第二个月，数据显示消费者购买大件非必需品，尤其是汽车，的计划增加。

周五公布的其他美国数据对美元影响甚微，这些数据包括，弱于预期的零售销售数据和生产者物价连续第二个月回落。经济学家称，通胀疲弱，以及消费者支出放缓的迹象看似不可能阻碍美联储在下月升息。

“零售销售再度令人失望，但过去一段时间情况一直如此，”加拿大丰业银行的首席汇市策略师Shaun Osborne表示。

“从数据来看，本季初消费者需求的确十分疲弱，但我认为美国消费者相关的大背景仍十分良好。”

美联储副主席费舍尔周四晚间的讲话，以及克利夫兰联储总裁梅斯特周五的言论支持了美联储倾向在下月升息的普遍预期。

费舍尔在美联储理事会的一次会议上称，他预计美国通胀明年将会反弹，并指出，联储可能不久会升息。梅斯特表示，美国就业市场看似接近充分就业，“正在快速接近”升息时点。

美元兑欧元和瑞郎日内上扬近1%。

纽约汇市尾盘，欧元兑美元 下跌0.7%，报1.0739美元，逆转过去两日的涨势。不过，本周欧元/美元基本持稳。

美元兑瑞郎 上扬0.7%，报1.0067瑞郎，本周可能小涨0.1%。

美元兑日圆 、英镑 、瑞典克朗 和挪威克朗 周五也走强。美元兑加元 、澳元 和新西兰元 上扬。

美元指数 攀升0.3%，报98.948。该指数本周下跌约0.2%，因获利了结拖累美元本周稍早走低。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0777 1.0817 -0.37 -10.91 1.2097

美元/日圆 122.62 122.59 +0.02 +2.46 119.68

欧元/日圆 131.87 132.55 -0.51 -8.91 144.77

美元/瑞郎 1.0062 0.9997 +0.65 +1.22 0.9941

英镑/美元 1.5231 1.5230 +0.01 -2.20 1.5573

美元/加元 1.3322 1.3290 +0.24 +14.67 1.1618

澳元/美元 0.7129 0.7125 +0.06 -12.72 0.8168

欧元/瑞郎 1.0825 1.0812 +0.12 -9.99 1.2026

欧元/英镑 0.7061 0.7097 -0.51 -8.95 0.7755

新西兰元/美元 0.6544 0.6536 +0.12 -16.07 0.7797

美元/挪威克朗 8.6743 8.6777 -0.04 +16.09 7.4720

欧元/挪威克朗 9.3504 9.3819 -0.34 +3.44 9.0392

美元/瑞典克朗 8.6940 8.6312 +0.73 +11.53 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3463 9.3325 +0.15 -1.29 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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