版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 17日 星期二 11:53 BJT

《全球汇市》美元升至七个月高点，投资者关注焦点重回美联储

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0658 1.0684 -0.24 -11.90 1.2097

美元/日圆 123.37 123.15 0.18 3.27 119.68

欧元/日圆 131.49 131.57 -0.06 -9.45 144.78

美元/瑞郎 1.0109 1.0091 0.18 1.69 0.9941

英镑/美元 1.5175 1.5198 -0.15 -2.56 1.5573

美元/加元 1.3336 1.3328 0.06 14.79 1.1618

澳元/美元 0.7083 0.7094 -0.16 -13.28 0.8168

新西兰元/美元 0.6461 0.6487 -0.40 -17.13 0.7797

澳元/日圆 87.380 87.360 0.02 -10.59 97.750

新西兰元/日圆 79.710 79.890 -0.23 -14.75 93.310

英镑/日圆 187.21 187.16 0.03 0.74 186.38

澳元/新西兰元 1.0959 1.0914 0.41 4.68 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 汪红英/杜明霞/刘秀红/李春喜; 审校 蔡美珍/张荻/徐文焰/戴素萍/张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐