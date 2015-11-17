《全球汇市》美元升至七个月高点，投资者关注焦点重回美联储

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0658 1.0684 -0.24 -11.90 1.2097
美元/日圆 123.37 123.15 0.18 3.27 119.68
欧元/日圆 131.49 131.57 -0.06 -9.45 144.78
美元/瑞郎 1.0109 1.0091 0.18 1.69 0.9941
英镑/美元 1.5175 1.5198 -0.15 -2.56 1.5573
美元/加元 1.3336 1.3328 0.06 14.79 1.1618
澳元/美元 0.7083 0.7094 -0.16 -13.28 0.8168
新西兰元/美元 0.6461 0.6487 -0.40 -17.13 0.7797
澳元/日圆 87.380 87.360 0.02 -10.59 97.750
新西兰元/日圆 79.710 79.890 -0.23 -14.75 93.310
英镑/日圆 187.21 187.16 0.03 0.74 186.38
澳元/新西兰元 1.0959 1.0914 0.41 4.68 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英/杜明霞/刘秀红/李春喜; 审校 蔡美珍/张荻/徐文焰/戴素萍/张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”