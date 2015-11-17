《全球汇市》美元攀升至七个月高位，因美国CPI数据巩固升息预期

* 美国10月CPI攀升，扶助推高美元

* 美元处于数月高位附近

* 美元兑瑞郎触及10个月高位

路透纽约11月17日 - 美元周二攀升至七个月峰值，因美国通胀攀升巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在下月升息的预期。

美元兑瑞郎触及10个月高位，兑欧元和日圆小涨，之前公布的数据显示，10月美国消费者物价指数(CPI)在连续两个月下滑后反弹。

弱于预期的工业生产数据稍后削减美元涨幅，但总体来看，美元兑主要货币仍接近数月高位。

“我认为市场目前的想法是，现阶段几乎没有什么因素能阻止美联储在下月行动，”ING Capital Markets的外汇部董事Lane Newman表示。

“这是市场的普遍共识。在我看来，和其他因素一样，今日的数据也未改变行动的路径或预期。”

按计划美联储将在周三公布10月会议记录，这应会帮助市场理解美联储声明措辞所做的一些调整。

RBS的汇市策略师Brian Daingerfield表示，美联储的货币政策委员会“可能暗示，在中国央行放宽政策，且欧洲央行发出了进一步放宽政策的强烈信号后，对全球经济前景信心增强。”

纽约尾盘，美元指数 升至七个月高位99.745，尾盘上扬0.2%，报99.633。

美元兑瑞郎 上扬0.5%，至1.0143瑞郎。美元兑欧元升0.4%，报1.0643美元。美元兑日圆 攀升0.2%，报123.41日圆。

几乎所有的主要外汇交易银行均预计，欧元兑美元将在未来数月跌至平价水平，但过去两周的表现证明，美元的走势较部分人预计的更为胶着。期权市场走势也表明，美元进一步攀升遇有很大阻力。

“市场面临的一大风险是，会议记录暗示，很多联邦公开市场委员会(FOMC)委员对12月升息的信心不及目前市场的预期，他们可能很容易因市场的不确定性或其他事件而动摇，从而决定再等几次会议后才行动，” CitiFX的G10汇市策略部主管Steven Englander在一份研究报告中称。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0641 1.0684 -0.40 -12.04 1.2097

美元/日圆 123.43 123.15 +0.23 +3.13 119.68

欧元/日圆 131.33 131.61 -0.21 -9.28 144.77

美元/瑞郎 1.0137 1.0091 +0.46 +1.97 0.9941

英镑/美元 1.5212 1.5198 +0.09 -2.32 1.5573

美元/加元 1.3317 1.3328 -0.08 +14.62 1.1618

澳元/美元 0.7109 0.7094 +0.21 -12.97 0.8168

欧元/瑞郎 1.0795 1.0787 +0.07 -10.24 1.2026

欧元/英镑 0.6994 0.7026 -0.46 -9.81 0.7755

新西兰元/美元 0.6470 0.6487 -0.26 -17.02 0.7797

美元/挪威克朗 8.6838 8.6930 -0.11 +16.22 7.4720

欧元/挪威克朗 9.2412 9.2932 -0.56 +2.23 9.0392

美元/瑞典克朗 8.7543 8.7269 +0.31 +12.30 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3172 9.3233 -0.07 -1.60 9.4688