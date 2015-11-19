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亚洲 | 2015年 11月 19日 星期四 09:03 BJT

《全球汇市》美元接近高位，美联储会议记录支持加息看法

但部分分析师担心，经济疲弱程度可能高于官员们承认的水平。日本财务省周四早公布的数据显示，10月出口下滑2.1%，为一年多来首次同比下滑，凸显出中国经济增长放缓给外部需求造成打击。

欧元兑美元 上涨约0.2%至1.0677，距周三所及七个月新低1.0617不远。欧洲央行下个月料将采取新宽松举措的预期持续打压欧元。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0672 1.0658 0.13 -11.78 1.2097

美元/日圆 123.53 123.61 -0.06 3.41 119.68

欧元/日圆 131.83 131.74 0.07 -9.22 144.78

美元/瑞郎 1.0179 1.0197 -0.18 2.42 0.9941

英镑/美元 1.5243 1.5236 0.05 -2.12 1.5573

美元/加元 1.3285 1.3297 -0.09 14.35 1.1618

澳元/美元 0.7126 0.7110 0.23 -12.76 0.8168

新西兰元/美元 0.6504 0.6458 0.71 -16.58 0.7797

澳元/日圆 88.030 87.890 0.16 -9.93 97.750

新西兰元/日圆 80.340 79.830 0.64 -14.07 93.310

英镑/日圆 188.30 188.33 -0.02 1.32 186.38

澳元/新西兰元 1.0950 1.0976 -0.24 4.59 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/李春喜/龚芳/许娜；审校 戴素萍/张荻/孙茉莉/李婷仪)

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