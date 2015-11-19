《全球汇市》美元接近高位，美联储会议记录支持加息看法

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
但部分分析师担心，经济疲弱程度可能高于官员们承认的水平。日本财务省周四早公布的数据显示，10月出口下滑2.1%，为一年多来首次同比下滑，凸显出中国经济增长放缓给外部需求造成打击。
欧元兑美元 上涨约0.2%至1.0677，距周三所及七个月新低1.0617不远。欧洲央行下个月料将采取新宽松举措的预期持续打压欧元。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0672 1.0658 0.13 -11.78 1.2097
美元/日圆 123.53 123.61 -0.06 3.41 119.68
欧元/日圆 131.83 131.74 0.07 -9.22 144.78
美元/瑞郎 1.0179 1.0197 -0.18 2.42 0.9941
英镑/美元 1.5243 1.5236 0.05 -2.12 1.5573
美元/加元 1.3285 1.3297 -0.09 14.35 1.1618
澳元/美元 0.7126 0.7110 0.23 -12.76 0.8168
新西兰元/美元 0.6504 0.6458 0.71 -16.58 0.7797
澳元/日圆 88.030 87.890 0.16 -9.93 97.750
新西兰元/日圆 80.340 79.830 0.64 -14.07 93.310
英镑/日圆 188.30 188.33 -0.02 1.32 186.38
澳元/新西兰元 1.0950 1.0976 -0.24 4.59 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/李春喜/龚芳/许娜；审校 戴素萍/张荻/孙茉莉/李婷仪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”