《全球汇市》获利了结拖累美元走软，但后市仍然看涨

* 美元未能受美联储发出的准备升息的信号提振

* 欧元重回1.07美元之上

* 日圆小涨至日高，之前日本央行一如预期保持利率不变

* 澳元和新西兰元涨幅居前

路透纽约11月19日 - 美元周四在连升四日后普跌，近期受市场广泛预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在下月升息提振上涨后，投资者锁定获利。

美联储周三公布的最新会议记录巩固了下月升息的预期，为美元提供了广泛的长期支撑。

不过，会议记录还指出，联储决策者就美国经济前景展开了辩论，部分分析师称，这可能会影响到日益迫近的12月升息。这可能也在一定程度上解释了，为什么在对美国经济的看法总体乐观的背景下，美元仍然走软的原因，这些分析师补充说。

“联邦公开市场委员会(FOMC)公布的会议记录并未令市场人士感到意外：决策者对美国经济越发有信心，从目前的情况看，12月升息几乎是板上钉钉，”FXCM所有的DailyFX的汇市分析师Christopher Vecchio表示。

“今日美元走软看似可能是获利了结所致，并非走势大逆转的初期。”

纽约尾盘，美元兑日圆 下跌0.7%，报122.82日圆。日本央行保持利率稳定，提振日圆走强。

美元指数 回落0.7%，报98.953，周三触及七个月峰值。

美元指数下跌主要受美元兑欧元走软拖累。欧元兑美元 周四上扬0.7%，报1.0733美元。

另外，新西兰元和澳元兑美元 的升幅居前，均攀升超过1%。

“一段时间以来，市场一直在谈论美国利率最快将于下月被上调的前景，但该话题似乎并未给美元带来那么大的提振，”Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo表示。

“升息预期实际上已被美元汇率所消化，市场转而关注明年联储的政策路径。”

联邦基金利率期货曲线消化了明年升息两次，还有微弱的机会升息三次的预期。