更新版 1-《全球汇市》获利了结拖累美元走软，但后市仍然看涨

(新增文末表格)

* 美元未能受美联储发出的准备升息的信号提振

* 欧元重回1.07美元之上

* 日圆小涨至日高，之前日本央行一如预期保持利率不变

* 澳元和新西兰元涨幅居前

路透纽约11月20日 - 美元周四在连升四日后普跌，近期受市场广泛预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在下月升息提振上涨后，投资者锁定获利。

美联储周三公布的最新会议记录巩固了下月升息的预期，为美元提供了广泛的长期支撑。

不过，会议记录还指出，联储决策者就美国经济前景展开了辩论，部分分析师称，这可能会影响到日益迫近的12月升息。这可能也在一定程度上解释了，为什么在对美国经济的看法总体乐观的背景下，美元仍然走软的原因，这些分析师补充说。

“联邦公开市场委员会(FOMC)公布的会议记录并未令市场人士感到意外：决策者对美国经济越发有信心，从目前的情况看，12月升息几乎是板上钉钉，”FXCM所有的DailyFX的汇市分析师Christopher Vecchio表示。

“今日美元走软看似可能是获利了结所致，并非走势大逆转的初期。”

纽约尾盘，美元兑日圆 下跌0.7%，报122.82日圆。日本央行保持利率稳定，提振日圆走强。

美元指数 回落0.7%，报98.953，周三触及七个月峰值。

美元指数下跌主要受美元兑欧元走软拖累。欧元兑美元 周四上扬0.7%，报1.0733美元。

另外，新西兰元和澳元兑美元 的升幅居前，均攀升超过1%。

“一段时间以来，市场一直在谈论美国利率最快将于下月被上调的前景，但该话题似乎并未给美元带来那么大的提振，”Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo表示。

“升息预期实际上已被美元汇率所消化，市场转而关注明年联储的政策路径。”

联邦基金利率期货曲线消化了明年升息两次，还有微弱的机会升息三次的预期。

数据显示，上周美国初请失业金人口减少，工厂活动小幅扩张，这也支持了下月升息的预期。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0732 1.0658 +0.69 -11.28 1.2097

美元/日圆 122.85 123.61 -0.61 +2.65 119.68

欧元/日圆 131.88 131.78 +0.08 -8.90 144.77

美元/瑞郎 1.0121 1.0197 -0.75 +1.81 0.9941

英镑/美元 1.5289 1.5236 +0.35 -1.82 1.5573

美元/加元 1.3280 1.3297 -0.13 +14.31 1.1618

澳元/美元 0.7192 0.7110 +1.15 -11.95 0.8168

欧元/瑞郎 1.0868 1.0868 +0.00 -9.63 1.2026

欧元/英镑 0.7017 0.6996 +0.30 -9.52 0.7755

新西兰元/美元 0.6560 0.6458 +1.58 -15.87 0.7797

美元/挪威克朗 8.5974 8.6683 -0.82 +15.06 7.4720

欧元/挪威克朗 9.2271 9.2393 -0.13 +2.08 9.0392

美元/瑞典克朗 8.6686 8.7246 -0.64 +11.20 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3030 9.3003 +0.03 -1.75 9.4688