《全球汇市》欧元兑美元下跌，受累于欧央行总裁德拉吉的讲话

* 欧元跌至1.07美元之下

* 德拉吉关于存款利率的讲话激发卖盘

* 瑞士央行本周干预汇市的臆测甚嚣尘上

路透纽约11月20日 - 欧元兑美元在连升两日后周五急跌，受压于欧洲央行总裁德拉吉的讲话，他称准备向欧元区经济推出更多的刺激举措以提振通胀。

多数大行坚定地认为，欧元兑美元将在未来几个月内跌向与美元平价，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)将开始升息，而欧洲央行的政策方向相反。

欧元兑美元跌至1.07美元之下，11月至今已累积下跌3.3%，势将录得3月以来的最差月度表现。

德拉吉周五的讲话表明，欧洲央行将尽其所能尽快提升通胀，指出下调存款利率的益处，帮助扩充公债购买量化宽松政策。

“他的讲话支撑了12月会议上欧洲央行采取更多的、可能更强有力的刺激措施的预期，”加拿大丰业银行首席货币策略师Shaun Osborne称。

欧元兑美元 尾盘跌0.8%，报1.0643美元，兑日圆 下跌0.8%，报130.82日圆。

野村证券的全球外汇策略部门负责人Jens Nordvig现在预计欧元兑美元在2016年中达到平价。他称，美联储第二次升息时点可能比较靠后。

Nordvig称，欧元明年是否会大幅走弱将取决于很多因素，但其中一个因素是欧洲央行愿意将存款利率推向多低。

美元兑日圆 持平于122.89日圆，但兑瑞郎 上涨0.6%，报1.0186瑞郎。

市场人士对瑞士央行本周干预汇率的臆测甚嚣尘上，削弱了瑞郎。欧元兑瑞郎 下跌0.3%，报1.0843瑞郎。

总体来说，一些市场人士怀疑美元是否具有2014年底那样的持续上涨动能。

短期来看，选择权市场在大约1.06美元附近有巨大的障碍，阻止欧元进一步下跌。