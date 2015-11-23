《全球汇市》欧元处于守势，对欧洲央行的政策宽松预期带来压力

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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在欧元处于守势的情况下，美元指数 交投于七个月高位附近，现报99.710。指数上周三曾触及4月中旬以来最高99.853。
美元兑欧元和日圆本月走高，因强劲的美国就业数据增强美联储12月升息预期。
美国旧金山联储总裁威廉姆斯周六表示，只要美国经济数据不令人失望，美联储下月会议将有“强有力的理由”加息。
美元兑日圆 持稳在122.91附近，此前自上周三所及三个月高位123.77回落。
亚洲时段交投可能较往常清淡，因日本市场周一因公共假期休市。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0630 1.0643 -0.12 -12.13 1.2097
美元/日圆 122.95 122.89 0.05 2.92 119.68
欧元/日圆 130.70 130.80 -0.08 -10.00 144.78
美元/瑞郎 1.0195 1.0182 0.13 2.56 0.9941
英镑/美元 1.5179 1.5189 -0.07 -2.53 1.5573
美元/加元 1.3358 1.3341 0.13 14.98 1.1618
澳元/美元 0.7218 0.7238 -0.28 -11.63 0.8168
新西兰元/美元 0.6529 0.6563 -0.52 -16.26 0.7797
澳元/日圆 88.750 88.840 -0.10 -9.19 97.750
新西兰元/日圆 80.270 80.530 -0.32 -14.15 93.310
英镑/日圆 186.63 186.66 -0.02 0.43 186.38
澳元/新西兰元 1.1050 1.0995 0.50 5.55 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 王颖/孙国玉/李爽/许娜；审校 龚芳/张涛/李春喜)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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