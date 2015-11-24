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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 07:31 BJT

《全球汇市》美元全线下跌，商品货币因油价上涨而受益

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0643 1.0640 0.03 -12.02 1.2097

美元/日圆 122.49 122.51 -0.02 2.54 119.68

欧元/日圆 130.37 130.35 0.02 -10.23 144.78

美元/瑞郎 1.0168 1.0167 0.01 2.28 0.9941

英镑/美元 1.5079 1.5083 -0.03 -3.17 1.5573

美元/加元 1.3299 1.3301 -0.02 14.47 1.1618

澳元/美元 0.7256 0.7253 0.04 -11.17 0.8168

新西兰元/美元 0.6562 0.6551 0.17 -15.84 0.7797

澳元/日圆 88.880 88.860 0.02 -9.06 97.750

新西兰元/日圆 80.380 80.260 0.15 -14.03 93.310

英镑/日圆 184.70 184.78 -0.04 -0.61 186.38

澳元/新西兰元 1.1051 1.1056 -0.05 5.56 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜/孙国玉/杜明霞；审校 张涛/李春喜)

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