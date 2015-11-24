《全球汇市》美元全线下跌，商品货币因油价上涨而受益

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0643 1.0640 0.03 -12.02 1.2097
美元/日圆 122.49 122.51 -0.02 2.54 119.68
欧元/日圆 130.37 130.35 0.02 -10.23 144.78
美元/瑞郎 1.0168 1.0167 0.01 2.28 0.9941
英镑/美元 1.5079 1.5083 -0.03 -3.17 1.5573
美元/加元 1.3299 1.3301 -0.02 14.47 1.1618
澳元/美元 0.7256 0.7253 0.04 -11.17 0.8168
新西兰元/美元 0.6562 0.6551 0.17 -15.84 0.7797
澳元/日圆 88.880 88.860 0.02 -9.06 97.750
新西兰元/日圆 80.380 80.260 0.15 -14.03 93.310
英镑/日圆 184.70 184.78 -0.04 -0.61 186.38
澳元/新西兰元 1.1051 1.1056 -0.05 5.56 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 许娜/孙国玉/杜明霞；审校 张涛/李春喜)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选