更正-《全球汇市》美元受制造业数据提振走强，欧元尾盘反弹势头最终被压制

(更正：因译文有误，内文第一段“多年高位”应改为“数月高位”)

* 美元上扬，因制造业数据良好

* 欧元走软，因路透报导称欧洲央行考虑实施两级存款利率

* 欧元尾盘反弹，升至1.06美元之上

路透纽约11月25日 - 美元周三走强，兑一篮子货币持于数月高位附近，因最新一波数据继续支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)在12月升息的预期。

商务部称，10月制造业产出增幅远超经济学家的预期，一项衡量美国企业投资计划的指标大幅攀升。上月耐久财订单增加。

数据提振美元兑日圆 上扬。隔夜日圆因土俄罗紧张局势升级走强。数据公布后，美元兑日圆触及日高，最新报122.73日圆。

欧元在纽约尾盘反弹，在1.06美元遭遇一定的短期技术阻力。

欧元兑美元早盘触及七个月低位1.05785美元，因有消息称，欧洲央行正考虑诸如采取两级存款利率和扩大购债规模等刺激举措选项。欧洲央行将于12月3日举行政策会议。

分析师称，欧元反弹的主要原因是成交清淡，以及交易商出脱手中持有的空头头寸。

“今日之前，市场的空头头寸的确有些过多，因此市场可能少量回补这些头寸，”麦格理全球利率和汇市策略师Thierry Wizman说，“我们认为市场的欧元空头头寸有些过多，部分因为所有人都预计欧洲央行将在下周采取一些行动，进一步放宽欧元区的货币政策。”

欧元最新下跌0.2%，报1.0617美元。

管理一家伦敦对冲基金的Stephen Jen说，他认为欧洲央行可能将存款利率下调至少30个基点，至负0.5%。

一项路透调查显示，分析师的预期中值为，欧洲央行将把存款利率从负0.2%下调至负0.3%。

欧洲央行决策者正在讨论实施分级存款利率的做法，即存款越多，央行收取的利息越多，以缓解进一步下调存款利率造成的冲击。

“德拉吉称他希望通胀加速反弹，”Jen在谈到欧洲央行总裁德拉吉时表示，“如果像市场预期的那样将存款利率下调0.1个百分点，这将是镜中月水中花。”(完)