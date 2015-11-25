更正-更新版 1-《全球汇市》美元受制造业数据提振走强，欧元尾盘反弹势头最终被压制

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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(更正：因译文有误，内文第一段“多年高位”应改为“数月高位”)
* 美元上扬，因制造业数据良好
* 欧元走软，因路透报导称欧洲央行考虑实施两级存款利率
* 欧元尾盘反弹，升至1.06美元之上
路透纽约11月25日 - 美元周三走强，兑一篮子货币持于数月高位附近，因最新一波数据继续支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)在12月升息的预期。
商务部称，10月制造业产出增幅远超经济学家的预期，一项衡量美国企业投资计划的指标大幅攀升。上月耐久财订单增加。
数据提振美元兑日圆 上扬。隔夜日圆因土俄罗紧张局势升级走强。数据公布后，美元兑日圆触及日高，最新报122.73日圆。
欧元在纽约尾盘反弹，在1.06美元遭遇一定的短期技术阻力。
欧元兑美元早盘触及七个月低位1.05785美元，因有消息称，欧洲央行正考虑诸如采取两级存款利率和扩大购债规模等刺激举措选项。欧洲央行将于12月3日举行政策会议。
分析师称，欧元反弹的主要原因是成交清淡，以及交易商出脱手中持有的空头头寸。
“今日之前，市场的空头头寸的确有些过多，因此市场可能少量回补这些头寸，”麦格理全球利率和汇市策略师Thierry Wizman说，“我们认为市场的欧元空头头寸有些过多，部分因为所有人都预计欧洲央行将在下周采取一些行动，进一步放宽欧元区的货币政策。”
欧元最新下跌0.2%，报1.0617美元。
管理一家伦敦对冲基金的Stephen Jen说，他认为欧洲央行可能将存款利率下调至少30个基点，至负0.5%。
一项路透调查显示，分析师的预期中值为，欧洲央行将把存款利率从负0.2%下调至负0.3%。
欧洲央行决策者正在讨论实施分级存款利率的做法，即存款越多，央行收取的利息越多，以缓解进一步下调存款利率造成的冲击。
“德拉吉称他希望通胀加速反弹，”Jen在谈到欧洲央行总裁德拉吉时表示，“如果像市场预期的那样将存款利率下调0.1个百分点，这将是镜中月水中花。”
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0626 1.0640 -0.13 -12.16 1.2097
美元/日圆 122.70 122.51 +0.16 +2.52 119.68
欧元/日圆 130.33 130.48 -0.11 -9.97 144.77
美元/瑞郎 1.0218 1.0167 +0.50 +2.79 0.9941
英镑/美元 1.5126 1.5083 +0.29 -2.87 1.5573
美元/加元 1.3284 1.3301 -0.13 +14.34 1.1618
澳元/美元 0.7249 0.7253 -0.06 -11.25 0.8168
欧元/瑞郎 1.0853 1.0820 +0.30 -9.75 1.2026
欧元/英镑 0.7020 0.7054 -0.48 -9.48 0.7755
新西兰元/美元 0.6573 0.6551 +0.34 -15.70 0.7797
美元/挪威克朗 8.6398 8.6438 -0.05 +15.63 7.4720
欧元/挪威克朗 9.1820 9.2041 -0.24 +1.58 9.0392
美元/瑞典克朗 8.7267 8.6929 +0.39 +11.95 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.2715 9.2550 +0.18 -2.08 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。