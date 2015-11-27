《全球汇市》美元走强，因预期欧洲央行将继续放宽政策且瑞士央行将降息

* 美元指数触及八个月高位

* 市场臆测瑞士央行将效仿欧洲央行采取的任何举措，瑞郎因此承压

* 人民币/美元中间价被调低，拖累离岸人民币回落

路透纽约11月27日 - 美元周五普涨，兑一篮子货币触及八个月高位，因有关瑞士央行将效仿欧洲央行下调存款利率的臆测，进一步拖累欧元和瑞郎走低。

有关美元和欧洲主要货币间的利差将日益扩大的预期推升美元指数接近年内峰值100.390，此为2003年6月以来最高。

多数分析师预期，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在下月升息，美元因此走强。另外，市场预计欧洲央行和瑞士央行将会进一步放宽政策。

本周，美元兑瑞郎 上扬逾1.1%，周五触及五年高位。美元/瑞郎连续第二周升幅超过1%，上周涨幅接近1.2%。

欧元兑美元 在纽约时段下午的交易中反弹，重返1.06美元之上，之前在隔夜交易中跌至七个月低位附近。最新下跌0.1%，报1.0596美元。

欧元兑美元本月迄今下跌3.7%，因市场预期欧洲央行将在12月3日的会议上宣布进一步放宽货币政策。

中国当局再度下调人民币兑美元 中间价，离岸人民币汇率走低，市场等待国际货币基金组织(IMF)下周一决定是否会将人民币纳入其特别提款权(SDR)篮子。离岸人民币汇率周五跌至逾两个月最低。

预计人民币将被纳入IMF货币篮子，但所占权重将低于之前的估计，因全球金融交易中人民币的使用相对较少。

人民币汇率区间下跌0.28%，相对于上海股市逾5%的跌幅无足挂齿。

“中国股市重挫对外汇市场的影响有限至关重要，”Oanda驻多伦多的首席汇市策略师Dean Popplewell说，“我怀疑这是因周五市场交投清淡所致。”

Popplewell还表示，他预计在感恩节长周末的零售销售数据公布后，交易量将会增加。“但目前，市场仍是假日清淡交投的模式。” (完)