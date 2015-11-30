更新版 1-《全球汇市》美元小幅上涨，因预期欧洲央行周四会议上将放宽政策

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
(新增文末表格)
* 11月美元兑欧元涨4%，兑日圆涨2%
* 美元指数本月涨3%
* 市场普遍预计欧洲央行将在周四的会议上放宽政策
路透纽约12月1日 - 美元兑主要货币周一小涨，预计欧洲央行将采取进一步刺激措施，美元本月上涨势头强劲。
周一交易清淡，美元兑主要货币在窄幅区间内波动。美元指数 上涨0.15%，报100.170，隔夜触及100.310的八个半月新高。
本月该指数上涨逾3%，主要受欧洲央行和美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策走向背道而驰的预期推动，如果美国周五的就业报告达到预期，将巩固美联储升息的预期。
瑞穗实业银行货币策略师Sireen Haraji称，扶助美元走强的次要因素包括日本央行的鸽派立场等。
欧元兑美元周一下跌0.2%，本月下跌4%。
美元兑日圆周一涨0.2%，至123.06日圆，本月上涨2%。
国际货币基金组织(IMF)周一宣布，决定将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子。分析师称，此举将提升人民币的政治影响力，使其成为全球货币。
“决定有些令人困惑，但的确让人民币更加名正言顺地跻身全球货币的行列，”Stewart Capital Advisors首席投资官Malcolm Polley称。
“IMF的决定应会导致双向的资本流动增加，且我认为，从汇率的角度来看，这实际上对中国民众有帮助，”他称。
IMF决定公布后，离岸人民币 小幅上涨，美国交易时段人民币兑美元上涨0.3%，报6.4245元人民币。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0563 1.0590 -0.25 -12.68 1.2097
美元/日圆 123.08 122.82 +0.21 +2.84 119.68
欧元/日圆 130.03 130.13 -0.08 -10.18 144.77
美元/瑞郎 1.0286 1.0303 -0.17 +3.47 0.9941
英镑/美元 1.5054 1.5035 +0.13 -3.33 1.5573
美元/加元 1.3362 1.3370 -0.06 +15.01 1.1618
澳元/美元 0.7226 0.7192 +0.47 -11.53 0.8168
欧元/瑞郎 1.0868 1.0903 -0.32 -9.63 1.2026
欧元/英镑 0.7021 0.7044 -0.33 -9.46 0.7755
新西兰元/美元 0.6580 0.6530 +0.77 -15.61 0.7797
美元/挪威克朗 8.6952 8.7040 -0.10 +16.37 7.4720
欧元/挪威克朗 9.1874 9.2180 -0.33 +1.64 9.0392
美元/瑞典克朗 8.7267 8.7297 -0.03 +11.95 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.2187 9.2506 -0.34 -2.64 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘静/龚芳；审校 母红)
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5
路透台北1月20日 - 路透调查13家金融机构中值显示，台湾第四季经济成长率料创下七季以来最高，较去年同期成长3.1%，因第四季出口相对亮眼。