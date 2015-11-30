更新版 1-《全球汇市》美元小幅上涨，因预期欧洲央行周四会议上将放宽政策

(新增文末表格)

* 11月美元兑欧元涨4%，兑日圆涨2%

* 美元指数本月涨3%

* 市场普遍预计欧洲央行将在周四的会议上放宽政策

路透纽约12月1日 - 美元兑主要货币周一小涨，预计欧洲央行将采取进一步刺激措施，美元本月上涨势头强劲。

周一交易清淡，美元兑主要货币在窄幅区间内波动。美元指数 上涨0.15%，报100.170，隔夜触及100.310的八个半月新高。

本月该指数上涨逾3%，主要受欧洲央行和美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策走向背道而驰的预期推动，如果美国周五的就业报告达到预期，将巩固美联储升息的预期。

瑞穗实业银行货币策略师Sireen Haraji称，扶助美元走强的次要因素包括日本央行的鸽派立场等。

欧元兑美元周一下跌0.2%，本月下跌4%。

美元兑日圆周一涨0.2%，至123.06日圆，本月上涨2%。

国际货币基金组织(IMF)周一宣布，决定将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子。分析师称，此举将提升人民币的政治影响力，使其成为全球货币。

“决定有些令人困惑，但的确让人民币更加名正言顺地跻身全球货币的行列，”Stewart Capital Advisors首席投资官Malcolm Polley称。

“IMF的决定应会导致双向的资本流动增加，且我认为，从汇率的角度来看，这实际上对中国民众有帮助，”他称。

IMF决定公布后，离岸人民币 小幅上涨，美国交易时段人民币兑美元上涨0.3%，报6.4245元人民币。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0563 1.0590 -0.25 -12.68 1.2097

美元/日圆 123.08 122.82 +0.21 +2.84 119.68

欧元/日圆 130.03 130.13 -0.08 -10.18 144.77

美元/瑞郎 1.0286 1.0303 -0.17 +3.47 0.9941

英镑/美元 1.5054 1.5035 +0.13 -3.33 1.5573

美元/加元 1.3362 1.3370 -0.06 +15.01 1.1618

澳元/美元 0.7226 0.7192 +0.47 -11.53 0.8168

欧元/瑞郎 1.0868 1.0903 -0.32 -9.63 1.2026

欧元/英镑 0.7021 0.7044 -0.33 -9.46 0.7755

新西兰元/美元 0.6580 0.6530 +0.77 -15.61 0.7797

美元/挪威克朗 8.6952 8.7040 -0.10 +16.37 7.4720

欧元/挪威克朗 9.1874 9.2180 -0.33 +1.64 9.0392

美元/瑞典克朗 8.7267 8.7297 -0.03 +11.95 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.2187 9.2506 -0.34 -2.64 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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