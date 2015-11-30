《全球汇市》美元指数逼近数年高位，欧元脆弱

对中国经济增长放缓的忧虑挥之不去，今日早晨稍晚出炉的中国制造业采购经理人指数(PMI)数据将受到密切关注。

在G10货币之外，人民币 被纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子。

IMF决定将人民币作为第五种货币，与美元、欧元、英镑和日圆，一道构成SDR货币篮子，人民币在SDR货币篮子中的权重为10.92%，欧元权重下降逾六个百分点，从37.4%降至30.93%。

“人民币权重略高于日圆和英镑，但低于预期和IMF工作人员估计的14-16%，”澳洲联邦银行亚洲外汇策略师Andy Ji表示。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0567 1.0563 0.04 -12.65 1.2097

美元/日圆 123.17 123.08 0.07 3.11 119.68

欧元/日圆 130.15 130.01 0.11 -10.38 144.78

美元/瑞郎 1.0286 1.0286 0.00 3.47 0.9941

英镑/美元 1.5059 1.5054 0.03 -3.30 1.5573

美元/加元 1.3346 1.3362 -0.12 14.87 1.1618

澳元/美元 0.7225 0.7226 -0.01 -11.55 0.8168

新西兰元/美元 0.6583 0.6580 0.05 -15.57 0.7797

澳元/日圆 88.990 88.940 0.06 -8.94 97.750

新西兰元/日圆 81.080 80.990 0.11 -13.28 93.310

英镑/日圆 185.48 185.28 0.11 -0.19 186.38

澳元/新西兰元 1.0967 1.0968 -0.01 4.76 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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