《全球汇市》美元指数逼近数年高位，欧元脆弱

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
对中国经济增长放缓的忧虑挥之不去，今日早晨稍晚出炉的中国制造业采购经理人指数(PMI)数据将受到密切关注。
在G10货币之外，人民币 被纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子。
IMF决定将人民币作为第五种货币，与美元、欧元、英镑和日圆，一道构成SDR货币篮子，人民币在SDR货币篮子中的权重为10.92%，欧元权重下降逾六个百分点，从37.4%降至30.93%。
“人民币权重略高于日圆和英镑，但低于预期和IMF工作人员估计的14-16%，”澳洲联邦银行亚洲外汇策略师Andy Ji表示。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0567 1.0563 0.04 -12.65 1.2097
美元/日圆 123.17 123.08 0.07 3.11 119.68
欧元/日圆 130.15 130.01 0.11 -10.38 144.78
美元/瑞郎 1.0286 1.0286 0.00 3.47 0.9941
英镑/美元 1.5059 1.5054 0.03 -3.30 1.5573
美元/加元 1.3346 1.3362 -0.12 14.87 1.1618
澳元/美元 0.7225 0.7226 -0.01 -11.55 0.8168
新西兰元/美元 0.6583 0.6580 0.05 -15.57 0.7797
澳元/日圆 88.990 88.940 0.06 -8.94 97.750
新西兰元/日圆 81.080 80.990 0.11 -13.28 93.310
英镑/日圆 185.48 185.28 0.11 -0.19 186.38
澳元/新西兰元 1.0967 1.0968 -0.01 4.76 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 孙国玉/李爽/杜明霞；审校 张涛/王丽鑫/王兴亚/张荻)
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5
路透台北1月20日 - 路透调查13家金融机构中值显示，台湾第四季经济成长率料创下七季以来最高，较去年同期成长3.1%，因第四季出口相对亮眼。