《全球汇市》美元整理跌势，欧元在欧洲央行会议前表现脆弱

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0617 1.0631 -0.13 -12.23 1.2097
美元/日圆 122.98 122.85 0.11 2.95 119.68
欧元/日圆 130.57 130.60 -0.02 -10.09 144.78
美元/瑞郎 1.0264 1.0258 0.06 3.26 0.9941
英镑/美元 1.5068 1.5080 -0.08 -3.24 1.5573
美元/加元 1.3370 1.3353 0.13 15.08 1.1618
澳元/美元 0.7313 0.7321 -0.11 -10.47 0.8168
新西兰元/美元 0.6664 0.6670 -0.09 -14.53 0.7797
澳元/日圆 89.940 89.940 0.00 -7.97 97.750
新西兰元/日圆 81.950 81.940 0.01 -12.35 93.310
英镑/日圆 185.31 185.26 0.03 -0.29 186.38
澳元/新西兰元 1.0971 1.0955 0.15 4.80 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/张荻/李爽/许娜；审校 徐文焰/孙茉莉/龚芳/张若琪)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。