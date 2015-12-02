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亚洲 | 2015年 12月 2日 星期三 12:19 BJT

《全球汇市》美元整理跌势，欧元在欧洲央行会议前表现脆弱

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0617 1.0631 -0.13 -12.23 1.2097

美元/日圆 122.98 122.85 0.11 2.95 119.68

欧元/日圆 130.57 130.60 -0.02 -10.09 144.78

美元/瑞郎 1.0264 1.0258 0.06 3.26 0.9941

英镑/美元 1.5068 1.5080 -0.08 -3.24 1.5573

美元/加元 1.3370 1.3353 0.13 15.08 1.1618

澳元/美元 0.7313 0.7321 -0.11 -10.47 0.8168

新西兰元/美元 0.6664 0.6670 -0.09 -14.53 0.7797

澳元/日圆 89.940 89.940 0.00 -7.97 97.750

新西兰元/日圆 81.950 81.940 0.01 -12.35 93.310

英镑/日圆 185.31 185.26 0.03 -0.29 186.38

澳元/新西兰元 1.0971 1.0955 0.15 4.80 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/张荻/李爽/许娜；审校 徐文焰/孙茉莉/龚芳/张若琪)

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