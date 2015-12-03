《全球汇市》欧元保持巨大涨幅，美元即将面临非农就业数据考验

相比而言，分析师预计美国11月非农就业岗位增加20万个。
美元兑欧元卖压沉重，导致美元兑很多其他货币下挫。
美元兑日圆 跌向122.23-123.77区间的底部，最新报122.58日圆。
澳元兑美元 向0.74美元攀升，在10月高点0.7382附近徘徊。新西兰元兑美元 短暂升逾0.67美元，为一个月来首次。
美国非农就业报告出炉前，将于0030 GMT公布的澳洲零售数据，料将在亚洲时段提供一些交投线索。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0927 1.0938 -0.10 -9.67 1.2097
美元/日圆 122.63 122.59 0.03 2.65 119.68
欧元/日圆 134.00 134.08 -0.06 -7.73 144.78
美元/瑞郎 0.9935 0.9929 0.06 -0.06 0.9941
英镑/美元 1.5134 1.5143 -0.06 -2.82 1.5573
美元/加元 1.3347 1.3355 -0.06 14.88 1.1618
澳元/美元 0.7328 0.7337 -0.12 -10.28 0.8168
新西兰元/美元 0.6673 0.6682 -0.13 -14.42 0.7797
澳元/日圆 89.860 89.940 -0.09 -8.05 97.750
新西兰元/日圆 81.830 81.910 -0.10 -12.48 93.310
英镑/日圆 185.59 185.64 -0.03 -0.13 186.38
澳元/新西兰元 1.0975 1.0961 0.13 4.83 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 王丽鑫/孙国玉/王颖/杜明霞；审校 龚芳/李爽)