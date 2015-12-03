更新版1-《全球汇市》美元兑欧元势将录得逾六年半最大跌幅，因ECB新政令人失望

(新增文末表格)

* 欧元兑美元势将录得2009年3月来最大单日百分比涨幅

* 欧元兑美元触及一个月高位1.09810美元

* 美元指数触及近一个月低位

* 美元兑日圆触及逾一周低位

路透纽约12月4日 - 美元兑欧元周四有望录得2009年3月以来最大单日百分比跌幅，此前欧洲央行下调存款利率仅10个基点，刺激部分欧元空头回补头寸，他们原本预期央行的行动力度会更大。

欧洲央行公布政策决定，且央行总裁德拉吉举行记者会后，欧元兑美元攀升至一个月最高1.09810美元。欧元兑美元尾盘徘徊在上述水平附近，最新报1.09550美元，大涨3.22%。

德拉吉表示，央行之后可能在必要时采取进一步行动，并表示，将所购债券回笼的本金再投资以保持金融系统流动性是“非常重大”决定。

分析师称，欧洲央行的决定激发了欧元的轧空，即因预期央行有更大动作而作空欧元的交易员快速买回欧元。

“市场上的欧元空头规模非常大，”Riverside Risk Advisors的董事总经理Jason Leinwand表示，“人们预计欧洲央行的降息幅度会更大，但他们大失所望。”

根据加哥商业交易所(CME)的数据，本周初，投机客所持的欧元净空头头寸为17.5万口，为5月以来投机客所持的最大规模欧元空头。

美元指数 盘中触及近一个月最低97.591，尾盘徘徊在该水准附近。美元兑瑞郎 盘中触及一个月低位0.98760瑞郎。

美元指数也可能录得2009年3月以来最大单日百分比跌幅，尾盘急跌2.25%，报97.734。美元兑日圆 触及逾一周最低122.300日圆。

随着美国时段交易的展开，欧元扩大涨幅，因交易商将降息10个基点解读为未来欧洲央行的刺激力度将减弱的信号，花旗驻纽约的G10汇市策略部主管Steven Englander说。

“市场仍试图消化欧洲央行行动力度不及市场预期的潜在含义，”Englander说，“市场从中接收到的信息是，欧洲央行未来进一步放宽政策的意愿也降低。”

Englander称，美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周四的讲话暗示，联储将在本月稍后的政策会议上升息，但他补充说，叶伦讲话的影响力远不及欧洲央行的政策决定。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0938 1.0611 +3.08 -9.58 1.2097

美元/日圆 122.59 123.24 -0.53 +2.43 119.68

欧元/日圆 134.07 130.77 +2.52 -7.39 144.77

美元/瑞郎 0.9929 1.0181 -2.48 -0.12 0.9941

英镑/美元 1.5143 1.4948 +1.30 -2.76 1.5573

美元/加元 1.3355 1.3342 +0.10 +14.95 1.1618

澳元/美元 0.7337 0.7307 +0.41 -10.17 0.8168

欧元/瑞郎 1.0863 1.0808 +0.51 -9.67 1.2026

欧元/英镑 0.7220 0.7097 +1.73 -6.90 0.7755

新西兰元/美元 0.6682 0.6635 +0.71 -14.30 0.7797

美元/挪威克朗 8.4812 8.6506 -1.96 +13.51 7.4720

欧元/挪威克朗 9.2790 9.1843 +1.03 +2.65 9.0392

美元/瑞典克朗 8.4810 8.6757 -2.24 +8.79 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.2797 9.2068 +0.79 -2.00 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价