《全球汇市》美元兑欧元扳回部分前日跌幅，受助于ECB德拉吉讲话

* 欧洲央行总裁德拉吉的讲话推低欧元

* 交易商重建欧元空头头寸

* 美国就业数据支持美联储12月升息预期

* 欧元兑美元有望录得七个月来的最大周度百分比涨幅

路透纽约12月4日 - 美元兑欧元周五收复部分失地，此前欧洲央行总裁德拉吉称，如需要该行可能采取更多刺激措施，这促使交易商重建欧元空头头寸。

德拉吉称，欧洲央行对最新举措能助其实现通胀目标抱有信心，但如果需要，该行也准备好采取更多的货币刺激措施。

欧洲央行周四宣布的宽松措施力度不及市场预期，令本来希望看到更大规模举措的市场人士感到失望，导致交易商争相出脱累积的巨量欧元空头头寸。

在德拉吉发表讲话后，欧元触及1.08360美元的盘中低位，但离昨日的高位不远。欧元兑美元周四录得近七年来最大单日涨幅，且触及一个月高位的1.09810美元。

欧元兑美元仍然有望录得七个月来最大周度百分比涨幅。

“他们在尽最大努力平息市场忧虑并消除恐慌吗？是的，这一点毫无疑问”BMO Capital Markets外汇策略全球负责人Greg Anderson在谈到德拉吉的讲话时称。他的讲话可能鼓励人们重建欧元空头头寸。

在德拉吉发表讲话前，欧元兑美元基本持平，尽管美国11月就业数据强劲，大大增强了美联储本月升息的预期。

就业数据扶助美元兑日圆上涨，因为升息会带动投资流入美国，从而推高美元。

欧元兑美元 最新下跌0.67%，报1.08680美元。美元指数 最新上涨0.76%，报98.363。