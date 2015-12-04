《全球汇市》美元兑欧元扳回部分前日跌幅，受助于ECB德拉吉讲话

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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* 欧洲央行总裁德拉吉的讲话推低欧元
* 交易商重建欧元空头头寸
* 美国就业数据支持美联储12月升息预期
* 欧元兑美元有望录得七个月来的最大周度百分比涨幅
路透纽约12月4日 - 美元兑欧元周五收复部分失地，此前欧洲央行总裁德拉吉称，如需要该行可能采取更多刺激措施，这促使交易商重建欧元空头头寸。
德拉吉称，欧洲央行对最新举措能助其实现通胀目标抱有信心，但如果需要，该行也准备好采取更多的货币刺激措施。
欧洲央行周四宣布的宽松措施力度不及市场预期，令本来希望看到更大规模举措的市场人士感到失望，导致交易商争相出脱累积的巨量欧元空头头寸。
在德拉吉发表讲话后，欧元触及1.08360美元的盘中低位，但离昨日的高位不远。欧元兑美元周四录得近七年来最大单日涨幅，且触及一个月高位的1.09810美元。
欧元兑美元仍然有望录得七个月来最大周度百分比涨幅。
“他们在尽最大努力平息市场忧虑并消除恐慌吗？是的，这一点毫无疑问”BMO Capital Markets外汇策略全球负责人Greg Anderson在谈到德拉吉的讲话时称。他的讲话可能鼓励人们重建欧元空头头寸。
在德拉吉发表讲话前，欧元兑美元基本持平，尽管美国11月就业数据强劲，大大增强了美联储本月升息的预期。
就业数据扶助美元兑日圆上涨，因为升息会带动投资流入美国，从而推高美元。
欧元兑美元 最新下跌0.67%，报1.08680美元。美元指数 最新上涨0.76%，报98.363。
美元兑日圆 最新涨0.49%，报123.200日圆，美元兑瑞郎 最新涨0.36%，报0.99690瑞郎。 (完)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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