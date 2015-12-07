《全球汇市》美元进一步反弹，新西兰元则因降息臆测重挫

* 上周五的美国就业数据及油价大跌带动美元再度反弹

* 新西兰元因本周降息臆测重挫

* 油价大跌拖累挪威克郎等原油相关货币

路透纽约12月7日 - 美元周一普涨，因在上周五美国公布了强劲的11月就业报告后，投资人预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周将升息。

新西兰元和挪威克郎兑美元跌幅居前，因商品价格再度重挫，交易商认为多国央行会祭出更多刺激政策来帮助本国经济。

“几乎可以肯定美联储将行动了，”野村证券国际汇市策略师Charles St-Arnaud谈及美联储在12月15-16日的货币政策会议时表示。

根据CME Group的FedWatch工具，美国利率期货走势暗示交易商消化的美联储将在下周进行九年来首次升息的几率约为78%。

美元在上周四兑欧元大跌3%后已经连续第二个交易日反弹，上周四欧洲央行推出的刺激措施力度不及市场预期，带动欧元大涨。

欧元兑美元 跌0.4%，报1.0843美元，美元兑日圆 小涨约0.1%，报123.32日圆。

能源股颓势引领全球股市下挫，拖累美国公债收益率走软，美元周一的升势受到限制。美国两年期公债收益率 跌约2个基点，报0.931%。

美元指数 升约0.33%，美元兑新西兰元 在本周新西兰央行会议前劲升1.5%，报0.6647美元，因央行可能再次降息，但很多人表示降息并未被市场消化。

美元兑挪威克郎 升1.6%，报8.6579克朗，因伦敦布兰特原油期货跌至近七年低点，受石油输出国组织(OPEC)未能就减产达成一致，及美元反弹重创。

明年1月交割的布兰特原油期货 结算价报每桶40.73美元，大跌5.28%。

油价大跌打压加拿大元兑美元跌至11年低点，加元兑美元 纽约尾盘跌逾1%，报1.3512加元。

美元兑俄罗斯卢布 攀升至8月底来最高水准，尾盘上扬2%，报69.42卢布。

“油价持续下挫给这些货币构成重压，”St-Arnaud指出。(完)