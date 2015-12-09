《全球汇市》商品货币进入盘整，欧元攀升

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
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美元兑挪威克朗 最新报8.7486克朗，周二曾触及13年高位8.8194克朗。
澳元 持稳在0.7215美元，对中国11月消费者物价指数(CPI)微升的消息反应不大。
新西兰元 下跌0.2%，对于该国央行明天是否降息的不确定性使投资者保持谨慎。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0915 1.0893 0.20 -9.77 1.2097
美元/日圆 122.64 122.90 -0.21 2.66 119.68
欧元/日圆 133.86 133.90 -0.03 -7.82 144.78
美元/瑞郎 0.9921 0.9919 0.02 -0.20 0.9941
英镑/美元 1.5010 1.5006 0.03 -3.62 1.5573
美元/加元 1.3566 1.3583 -0.13 16.77 1.1618
澳元/美元 0.7220 0.7214 0.08 -11.61 0.8168
新西兰元/美元 0.6628 0.6642 -0.21 -14.99 0.7797
澳元/日圆 88.550 88.670 -0.14 -9.39 97.750
新西兰元/日圆 81.290 81.640 -0.43 -13.06 93.310
英镑/日圆 184.08 184.45 -0.20 -0.95 186.38
澳元/新西兰元 1.0892 1.0846 0.42 4.04 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 张明钧/杜明霞/王兴亚/李春喜)
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。