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亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 13:30 BJT

《全球汇市》商品货币进入盘整，欧元攀升

美元兑挪威克朗 最新报8.7486克朗，周二曾触及13年高位8.8194克朗。

澳元 持稳在0.7215美元，对中国11月消费者物价指数(CPI)微升的消息反应不大。

新西兰元 下跌0.2%，对于该国央行明天是否降息的不确定性使投资者保持谨慎。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0915 1.0893 0.20 -9.77 1.2097

美元/日圆 122.64 122.90 -0.21 2.66 119.68

欧元/日圆 133.86 133.90 -0.03 -7.82 144.78

美元/瑞郎 0.9921 0.9919 0.02 -0.20 0.9941

英镑/美元 1.5010 1.5006 0.03 -3.62 1.5573

美元/加元 1.3566 1.3583 -0.13 16.77 1.1618

澳元/美元 0.7220 0.7214 0.08 -11.61 0.8168

新西兰元/美元 0.6628 0.6642 -0.21 -14.99 0.7797

澳元/日圆 88.550 88.670 -0.14 -9.39 97.750

新西兰元/日圆 81.290 81.640 -0.43 -13.06 93.310

英镑/日圆 184.08 184.45 -0.20 -0.95 186.38

澳元/新西兰元 1.0892 1.0846 0.42 4.04 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 张明钧/杜明霞/王兴亚/李春喜)

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