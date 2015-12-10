《全球汇市》美元兑欧元大涨，投资人重新聚焦美联储下周升息前景

《汇市解析》--技术面及价位预测
欧元/美元：尽管目前汇价走高，该货币对仍局限于下行趋势，持于12月高点1.0875下方，该水准恰巧也是一目均衡云区顶部的所在位置。预计上档会在1.0800区域的某个地方失去动能，只有明确站上1.0875，才会打破偏空前景。下档关键水准在1.0580，日线若收在这个水准下方，将表明市场准备重拾较长期的跌势。
* 欧元兑美元回吐周三多数升幅
* 市场确信美联储下周将升息
* 澳元跳升，因意外强劲的澳洲就业数据令投资者措手不及
路透纽约12月10日 - 美元兑欧元周四大涨，从昨日触及的一个月低点反弹，因市场再度聚焦美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期。
欧元兑美元 大跌0.8%，回吐了大部分昨日1.1%的升幅，昨日欧洲央行管委诺沃特尼的讲话使人对欧美央行政策分化的前景抱有更大怀疑。
投资人预计美联储将收紧货币政策，而欧洲央行将进一步放宽。但欧洲央行之前下调的存款利率幅度不及预期，且诺沃特尼的讲话令市场愈发担心欧洲央行可能不会采取进一步行动。
由于对欧洲央行是否会进一步放宽政策的不确定性上升，而投资人仍确信美联储将在12月15-16日货币政策会议上升息，这支撑了美元。
“投资人对美联储将采取行动更有信心，”Cambridge Mercantile Group汇市策略和结构性产品部门董事Karl Schamotta称。“因此市场出现一边倒。”
联邦基金利率走势显示，市场相信美联储下周升息的机率为85%，近期路透访查的18家一级市场交易商中有17家预计美联储下周升息。
美元指数 升0.6%，报97.945。
澳元兑美元 大涨逾1%，因澳洲就业报告显示就业增长录得逾15年最强。这带动澳元兑美元从昨日触及的两周低点0.7169美元强劲反弹。
尽管一些投资人质疑报告的强度，但报告的确显示澳洲经济正摆脱对矿业的依赖，Westpac Banking Corporation高级汇市策略师Richard Franulovich表示。
“就业数据，以及零售销售、GDP等一系列数据都显示经济确实在稳定下来，”他表示，“经济没有像许多投资人预想的，受商品贸易打击而表现的那么差。”(完)
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全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
欧元/美元：尽管目前汇价走高，该货币对仍局限于下行趋势，持于12月高点1.0875下方，该水准恰巧也是一目均衡云区顶部的所在位置。预计上档会在1.0800区域的某个地方失去动能，只有明确站上1.0875，才会打破偏空前景。下档关键水准在1.0580，日线若收在这个水准下方，将表明市场准备重拾较长期的跌势。
* 人民币微收升，中间价则跌逾120点 * 春节临近市场流动性不足，双边报价拉大 * 中国经济运行数据对汇市影响有限 * 特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫 * 短期汇价或整体持稳 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月20日 - 人民币兑美元即期 周五微收升，中间价则跌逾120点。交易员指出， 今日市场略偏购汇，可能一定程度上受到央行"临时流动性便利"操作的影响，不过整体结购汇较为平衡。而美 国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。 他们并称，中国最新公布2016年经济运行数据对汇市影响有限，外部不确定性仍是影响汇市主要因素，汇 价大幅波动降低了投机交易。加上春节临近市场流动性不足，双边报价较之前明显拉大，市场交投意愿明显下 降，1月以来的五日成交均量已较去年底下降超三成。 “今天汇价跟美指不是那么牢，可能因为购汇稍多些，不过总体还是比较平衡，能自发稳定。”一中资行 交易员称，“可能一部分购汇、自营买盘就是因为央行公布的‘甜辣粉’（临时流动性便利）。” 中国央
* 外资汇入带动台币收升近1角 * 交投谨慎观望特朗普就职演说 * 下周台币主交投区间暂看在31.400-31.700 路透台北1月20日 - 台币兑美元 周五收升近1角，本周上涨0.22%。交易员表示 ，尽管外资汇入带动早盘台币开高走高企图挑战31.5整数关口，但目前全球紧盯梢晚美国新 任总统川普(特朗普)发表就职演说，市场谨慎氛围趋使今日台币升幅随亚币收敛。 他们指出，涨多的美元虽有近期美国经济数据向好及后续升息题材给予支撑，但市场仍 提防获利了结卖需，交投观望特朗普就职谈话指引国际美元进一步方向，毕竟美元指数<.DX Y>已从波段高点滑落至100的关键价位附近。 〞会提高警觉听一下川普有没有说些类似引导升息的谈话，才会提振美元涨势。〞一大 型银行交易员说。 资金流向方面，一位资深汇银人士指出，本周外资偏向汇入，且汇入的资金远大于投入 台股，今日外资净汇入一点点、不到一亿美元，因市场多数观望川普谈话。 因应农历年春节假期，除了中国及台湾汇市从下周五起休市外，韩国市场也在1月27-