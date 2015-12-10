修正-更新版 1-《全球汇市》美元兑欧元大涨，投资人重新聚焦美联储下周升息前景

(修正点头日期)
* 欧元兑美元回吐周三多数升幅
* 市场确信美联储下周将升息
* 澳元跳升，因意外强劲的澳洲就业数据令投资者措手不及
路透纽约12月10日 - 美元兑欧元周四大涨，从昨日触及的一个月低点反弹，因市场再度聚焦美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期。
欧元兑美元 大跌0.8%，回吐了大部分昨日1.1%的升幅；昨日欧洲央行管委诺沃特尼的讲话，使人对欧美央行政策分化的前景抱有更大怀疑。
投资人预计美联储将收紧货币政策，而欧洲央行将进一步放宽。但欧洲央行之前下调的存款利率幅度不及预期，且诺沃特尼的讲话令市场愈发担心欧洲央行可能不会采取进一步行动。
由于对欧洲央行是否会进一步放宽政策的不确定性上升，而投资人仍确信美联储将在12月15-16日货币政策会议上升息，这支撑了美元。
“投资人对美联储将采取行动更有信心，”Cambridge Mercantile Group汇市策略和结构性产品部门董事Karl Schamotta称。“因此市场出现一边倒。”
联邦基金利率走势显示，市场相信美联储下周升息的机率为85%，近期路透访查的18家一级市场交易商中有17家预计美联储下周升息。
美元指数 升0.6%，报97.945。
澳元兑美元 大涨逾1%，因澳洲就业报告显示就业增长录得逾15年最强。这带动澳元兑美元从上日触及的两周低点0.7169美元强劲反弹。
尽管一些投资人质疑报告的强度，但报告的确显示澳洲经济正摆脱对矿业的依赖，Westpac Banking Corporation高级汇市策略师Richard Franulovich表示。
“就业数据，以及零售销售、GDP等一系列数据都显示经济确实在稳定下来，”他表示，“经济没有像许多投资人预想的，受商品贸易打击而表现的那么差。”
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0940 1.1025 -0.77 -9.56 1.2097
美元/日圆 121.58 121.42 +0.13 +1.59 119.68
欧元/日圆 133.03 133.85 -0.61 -8.11 144.77
美元/瑞郎 0.9874 0.9827 +0.48 -0.67 0.9941
英镑/美元 1.5158 1.5180 -0.14 -2.66 1.5573
美元/加元 1.3621 1.3575 +0.34 +17.24 1.1618
澳元/美元 0.7279 0.7227 +0.72 -10.88 0.8168
欧元/瑞郎 1.0806 1.0837 -0.29 -10.14 1.2026
欧元/英镑 0.7218 0.7255 -0.51 -6.92 0.7755
新西兰元/美元 0.6752 0.6718 +0.51 -13.40 0.7797
美元/挪威克朗 8.6454 8.6599 -0.17 +15.70 7.4720
欧元/挪威克朗 9.4630 9.5549 -0.96 +4.69 9.0392
美元/瑞典克朗 8.5186 8.4094 +1.30 +9.28 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.3201 9.2675 +0.57 -1.57 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 李军/李爽; 审校 利棣儿/龚芳)