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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 17:44 BJT

《全球汇市》人民币汇率触及四年低点，美元和欧元持稳

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0948 1.0940 0.07 -9.50 1.2097

美元/日圆 121.95 121.58 0.30 2.08 119.68

欧元/日圆 133.53 133.03 0.38 -8.05 144.77

美元/瑞郎 0.9877 0.9874 0.03 -0.64 0.9941

英镑/美元 1.5146 1.5158 -0.08 -2.74 1.5573

美元/加元 1.3654 1.3621 0.24 17.52 1.1618

澳元/美元 0.7227 0.7279 -0.71 -11.52 0.8168

新西兰元/美元 0.6745 0.6752 -0.10 -13.49 0.7797

欧元/瑞郎 1.0816 1.0806 0.09 -10.06 1.2026

欧元/英镑 0.7228 0.7218 0.14 -6.80 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3236 9.3201 0.04 -0.91 9.4688

美元/挪威克朗 8.6868 8.6454 0.48 16.26 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 高琦/汪红英/刘秀红/李春喜 审校 蔡美珍/白云/孙茉莉)

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