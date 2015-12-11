《全球汇市》美元走软，美联储下周会议前投资者坐立不安

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
* 强劲的零售数据公布后，美元短暂上扬
* 中国忧虑和股市走低拖累美元走软
* 交易商预计，美联储明年的升息步伐缓慢
路透纽约12月11日 - 美元兑一篮子主要货币周五走软，因美股和商品价格重挫，盖过了美国零售销售和消费者信心数据强劲，可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在下周升息带来的提振。
美国11月零售销售增长的数据公布后，美元应声上涨，但稍后转升为跌，因投资者认为，零售销售温和增长，不足以支持美联储在下周首次升息后进一步收紧货币政策。
“从目前情况来看，市场的关注点已经从下周升息转向了明年的政策正常化轨迹，下周升息已基本被消化，”Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示。
美元指数 下跌0.4%，报97.560。本周下跌0.8%，因美股本周表现低迷。
油价本周跌至近七年低位，且在隔夜交投中，离岸人民币兑美元再跌0.5%，之前，在岸人民币中间价触及逾四年最低。
“这些外部宏观因素可能限制美联储明年升息的空间，这重压美元，”Esiner说。
根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch工具，期货市场表现暗示，交易商认为美联储在下周三结束政策会议时升息的机率为79%。他们预计在明年中之前联储不会进行第二次升息。
这些因素促使交易商出脱美元多头头寸，花旗集团G10汇市策略部董事兼全球主管Steve Englander说，这提振欧洲的货币。
美元兑瑞郎和欧元盘中均回落多达0.7%。兑瑞郎 尾盘回落0.5%，报0.9823瑞郎。兑欧元 尾盘下挫0.45%，报1.0989美元。
“当风险资产遭抛售时，欧洲的货币通常会走强，”Englander说，“我认为这是今日欧元走强，欧洲货币走强的原因所在。但所有与风险相关的资产均惨遭抛售。”
风险资产遭抛售也拖累美元兑日圆走低，美元盘中跌至121日圆之下，为11月初以来首次。
美元兑日圆 尾盘跌0.45%，报121.04日圆，本周跌幅达1.9%。(完)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *