更新版 1-《全球汇市》美元走软，美联储下周会议前投资者坐立不安

* 强劲的零售数据公布后，美元短暂上扬

* 中国忧虑和股市走低拖累美元走软

* 交易商预计，美联储明年的升息步伐缓慢 (新增汇率表格)

路透纽约12月11日 - 美元兑一篮子主要货币周五走软，因美股和商品价格重挫，盖过了美国零售销售和消费者信心数据强劲，可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在下周升息带来的提振。

美国11月零售销售增长的数据公布后，美元应声上涨，但稍后转升为跌，因投资者认为，零售销售温和增长，不足以支持美联储在下周首次升息后进一步收紧货币政策。

“从目前情况来看，市场的关注点已经从下周升息转向了明年的政策正常化轨迹，下周升息已基本被消化，”Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示。

美元指数 下跌0.4%，报97.560。本周下跌0.8%，因美股本周表现低迷。

油价本周跌至近七年低位，且在隔夜交投中，离岸人民币兑美元再跌0.5%，之前，在岸人民币中间价触及逾四年最低。

“这些外部宏观因素可能限制美联储明年升息的空间，这重压美元，”Esiner说。

根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch工具，期货市场表现暗示，交易商认为美联储在下周三结束政策会议时升息的机率为79%。他们预计在明年中之前联储不会进行第二次升息。

这些因素促使交易商出脱美元多头头寸，花旗集团G10汇市策略部董事兼全球主管Steve Englander说，这提振欧洲的货币。

美元兑瑞郎和欧元盘中均回落多达0.7%。兑瑞郎 尾盘回落0.5%，报0.9823瑞郎。兑欧元 尾盘下挫0.45%，报1.0989美元。

“当风险资产遭抛售时，欧洲的货币通常会走强，”Englander说，“我认为这是今日欧元走强，欧洲货币走强的原因所在。但所有与风险相关的资产均惨遭抛售。”

风险资产遭抛售也拖累美元兑日圆走低，美元盘中跌至121日圆之下，为11月初以来首次。

美元兑日圆 尾盘跌0.45%，报121.04日圆，本周跌幅达1.9%。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0987 1.0940 +0.43 -9.18 1.2097

美元/日圆 120.86 121.58 -0.59 +0.99 119.68

欧元/日圆 132.88 133.03 -0.11 -8.21 144.77

美元/瑞郎 0.9829 0.9874 -0.46 -1.13 0.9941

英镑/美元 1.5215 1.5158 +0.38 -2.30 1.5573

美元/加元 1.3754 1.3621 +0.98 +18.39 1.1618

澳元/美元 0.7186 0.7279 -1.28 -12.02 0.8168

欧元/瑞郎 1.0809 1.0806 +0.03 -10.12 1.2026

欧元/英镑 0.7217 0.7218 -0.01 -6.94 0.7755

新西兰元/美元 0.6719 0.6752 -0.49 -13.83 0.7797

美元/挪威克朗 8.6812 8.6454 +0.41 +16.18 7.4720

欧元/挪威克朗 9.5405 9.4630 +0.82 +5.55 9.0392

美元/瑞典克朗 8.4963 8.5186 -0.26 +8.99 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3362 9.3201 +0.17 -1.40 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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