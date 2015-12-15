《全球汇市》美元全线上涨，美联储历史性决策进入倒计时

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
澳元是隔夜表现最差的货币之一，兑美元 从0.7283的高点跌破0.72。
澳洲央行总裁史蒂文斯的评论，给那些想找借口卖出澳元的人提供了理由。
史蒂文斯接受澳洲金融评论报采访时说，他预计澳元将进一步下跌，跟随大宗商品价格跌势。
不过史蒂文斯对经济给出乐观评估，为进一步降息设置了高门槛。
澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)今早稍晚将就“新流动性机制的一些影响”发表讲话，该话题不大可能让市场太过关注。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0933 1.0927 0.05 -9.62 1.2097
美元/日圆 121.60 121.65 -0.04 1.79 119.68
欧元/日圆 132.95 132.93 0.02 -8.45 144.78
美元/瑞郎 0.9912 0.9911 0.01 -0.29 0.9941
英镑/美元 1.5036 1.5034 0.01 -3.45 1.5573
美元/加元 1.3731 1.3728 0.02 18.19 1.1618
澳元/美元 0.7201 0.7191 0.14 -11.84 0.8168
新西兰元/美元 0.6775 0.6763 0.18 -13.11 0.7797
澳元/日圆 87.560 87.480 0.09 -10.41 97.750
新西兰元/日圆 82.380 82.270 0.13 -11.89 93.310
英镑/日圆 182.84 182.89 -0.03 -1.61 186.38
澳元/新西兰元 1.0626 1.0612 0.13 1.50 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 王丽鑫/王颖/杜明霞；审校 许娜/杜明霞/徐文焰)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选