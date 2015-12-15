《全球汇市》美元全线上涨，美联储历史性决策进入倒计时

澳元是隔夜表现最差的货币之一，兑美元 从0.7283的高点跌破0.72。

澳洲央行总裁史蒂文斯的评论，给那些想找借口卖出澳元的人提供了理由。

史蒂文斯接受澳洲金融评论报采访时说，他预计澳元将进一步下跌，跟随大宗商品价格跌势。

不过史蒂文斯对经济给出乐观评估，为进一步降息设置了高门槛。

澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)今早稍晚将就“新流动性机制的一些影响”发表讲话，该话题不大可能让市场太过关注。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0933 1.0927 0.05 -9.62 1.2097

美元/日圆 121.60 121.65 -0.04 1.79 119.68

欧元/日圆 132.95 132.93 0.02 -8.45 144.78

美元/瑞郎 0.9912 0.9911 0.01 -0.29 0.9941

英镑/美元 1.5036 1.5034 0.01 -3.45 1.5573

美元/加元 1.3731 1.3728 0.02 18.19 1.1618

澳元/美元 0.7201 0.7191 0.14 -11.84 0.8168

新西兰元/美元 0.6775 0.6763 0.18 -13.11 0.7797

澳元/日圆 87.560 87.480 0.09 -10.41 97.750

新西兰元/日圆 82.380 82.270 0.13 -11.89 93.310

英镑/日圆 182.84 182.89 -0.03 -1.61 186.38

澳元/新西兰元 1.0626 1.0612 0.13 1.50 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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