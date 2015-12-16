《全球汇市》美联储升息后美元兑主要货币小涨，市场认为联储通胀立场强硬

* 美联储上调指标利率

* 美元兑欧元小涨

* 美元指数触及逾一周高位

路透纽约12月16日 - 美元兑一篮子主要货币周三小涨，交投震荡，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)近十年来首次升息，且交易商认为美联储对未来升息步幅的预估反应美联储对通胀的立场强硬。

联邦公开市场委员会(FOMC)将指标利率区间上调25个基点，至025%-0.5%，结束了长达10年的、围绕经济是否足够强劲，能应对借贷成本上涨的争论。

在美联储发布声明及美联储主席叶伦记者会上讲话后，美元走势反复，之后在接近美国交易时段结束时转升，因投资人认为美联储暗示的在明年升息四次，每次25个基点的进度较市场原本预期来得快。

分析师表示，尽管美联储升息进度预估与之前的预估一致，但市场预计的明年升息次数少于美联储的预期，因此带动美元小涨。

“从对明年年底利率水平的预估来看，美联储对通胀的态度比市场更强硬，”EverBank World Markets总裁Chris Gaffney称。

美联储明确指出，升息只是“逐步”收紧政策周期的开始，在决定下一次升息时将重点考察通胀状况，目前美国通胀仍远低于目标。

尽管这最初拖累美元走势，令欧元兑美元触及日高1.10130美元，但美元稍后反弹，因交易商认为，整体而言升息步幅较为鹰派。欧元兑美元 纽约尾盘跌0.24%，报1.09070美元。

“我们的解读是，美联储已经开始了政策收紧周期，此轮周期推进的速度将十分缓慢，但市场消化的路径远比美联储暗示的温和，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示。

尽管出现小幅反弹，但美元未能重登美联储升息决定发布后不久触及的高位。美元指数 尾盘升0.21%，报98.426，之前触及逾一周最高的98.558。