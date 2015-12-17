《全球汇市》美元指数触及两周高位，受美国近十年来首次升息提振

全球金市：金价在特朗普就职前持稳，周线有望录得涨幅
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
* 美元指数触及两周高位99.294
* 欧元兑美元触及一周半低点
* 离岸人民币持于逾四个月最低水准附近
* 英镑兑美元跌至八个月低点
路透纽约12月17日 - 美元兑一篮子主要货币周四徘徊在两周高位附近，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)进行了近十年来的首次升息，市场认为美联储此举会令美国资产更具吸引力。
分析师表示，美联储收紧政策，而欧洲央行和日本央行还在实施刺激性措施，货币政策大相径庭带动了对美元的需求。
美联储收紧政策助燃了对美国公债的需求，因其收益率远高于欧洲和日本公债，促使投资资金流入美国，从而提振了美元。
欧元兑美元 跌1%，至1.08020美元的一周半低点，尾盘持于该水准附近，报1.08070美元。美元指数 盘中触及两周高位99.294，尾盘升1.4%，报99.232。
“美联储开始逐步升息，而包括欧洲央行和日本央行在内的其他央行还在维持宽松货币政策，”富国证券汇市策略师Eric Viloria表示，“这在一段时间内对美元有支撑作用。”
尽管美联储主席叶伦周三强调后续紧缩步伐将是循序渐进的，但美联储官员们对2016年利率目标的预期中值为1.375%，这意味着明年将升息四次，每次25个基点。
分析师表示，一些交易商对美联储利率预估没有下调感到意外，这继续支撑美元。
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman表示，美联储决策者的利率预估中值没有偏离轨道，比市场之前的、甚至还在消化的预期更为强硬。
美元兑日圆 触及逾一周高位122.880日圆，英镑兑美元 触及约八个月低点1.48685美元。
离岸人民币兑美元 跌至逾四个月低点6.5705，在岸人民币兑美元 触及四年半最低的6.4842，连跌十日，为历来最长跌势。(完)
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全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。