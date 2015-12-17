《全球汇市》美元指数触及两周高位，受美国近十年来首次升息提振

* 美元指数触及两周高位99.294

* 欧元兑美元触及一周半低点

* 离岸人民币持于逾四个月最低水准附近

* 英镑兑美元跌至八个月低点

路透纽约12月17日 - 美元兑一篮子主要货币周四徘徊在两周高位附近，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)进行了近十年来的首次升息，市场认为美联储此举会令美国资产更具吸引力。

分析师表示，美联储收紧政策，而欧洲央行和日本央行还在实施刺激性措施，货币政策大相径庭带动了对美元的需求。

美联储收紧政策助燃了对美国公债的需求，因其收益率远高于欧洲和日本公债，促使投资资金流入美国，从而提振了美元。

欧元兑美元 跌1%，至1.08020美元的一周半低点，尾盘持于该水准附近，报1.08070美元。美元指数 盘中触及两周高位99.294，尾盘升1.4%，报99.232。

“美联储开始逐步升息，而包括欧洲央行和日本央行在内的其他央行还在维持宽松货币政策，”富国证券汇市策略师Eric Viloria表示，“这在一段时间内对美元有支撑作用。”

尽管美联储主席叶伦周三强调后续紧缩步伐将是循序渐进的，但美联储官员们对2016年利率目标的预期中值为1.375%，这意味着明年将升息四次，每次25个基点。

分析师表示，一些交易商对美联储利率预估没有下调感到意外，这继续支撑美元。

Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman表示，美联储决策者的利率预估中值没有偏离轨道，比市场之前的、甚至还在消化的预期更为强硬。

美元兑日圆 触及逾一周高位122.880日圆，英镑兑美元 触及约八个月低点1.48685美元。

离岸人民币兑美元 跌至逾四个月低点6.5705，在岸人民币兑美元 触及四年半最低的6.4842，连跌十日，为历来最长跌势。(完)

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