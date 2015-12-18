《全球汇市》美元兑日圆走软，因日本央行选择微调而非追加量化宽松规模

中国汇市：人民币早盘小升中国数据影响有限，市场静待特朗普宣誓就职
路透上海1月20日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅上涨，中间价则跌逾120点。交易员指出，春节临近市场流动性略显不足，双边报价较之前明显拉大，客盘需求也容易扰动市场，而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。
* 美元兑日圆走软
* 日本央行微调资产购买计划
* 欧元兑美元震荡上行
* 美元指数脱离两周高位
路透纽约12月18日 - 美元兑日圆周五急跌，之前日本央行选择微调月度资产购买计划，交易商认为调整幅度微乎其微，暗示日本央行放宽政策的力度可能不及预期。
日本央行制定计划，每年购买3,000亿日圆(24.5亿美元)交易所上市基金(ETF)，将所持公债的剩余期限延长至7-12年，并增加购买风险资产。央行的上述调整重创美元兑日圆，因交易商认为，这暗示日本央行进一步放宽货币政策可能性降低。
美元兑日圆年内上涨，因市场认为美国联邦储备理事会(FED/美联储)倾向于升息，且日本央行可能进一步追加刺激举措的政策路径可能促使更多投资资金流入收益率较高的美国资产，从而支撑美元。
“日本央行放宽政策是雷声大雨点小，这显示他们并不是真的想要加大货币宽松的力度，”巴克莱驻纽约的外汇研究部全球主管Jose Wynne表示。
日本央行政策决定宣布后不久，美元兑日圆 触及123.590日圆的逾两周高位，最新下跌约1%，报121.290日圆。本周，美元/日圆可能小涨。
欧元兑美元小涨，但分析师称，这归因于节日前的清淡交投，而非交易商对欧元的基本面前景做出押注。
“联邦公开市场委员会(FOMC)会议后，很多投资者都停止了今年的押注，或减少交易活动，”美银美林的汇市策略师Ian Gordon在谈到周三美联储近10年来首次升息时说。
欧元兑美元 尾盘上扬0.32%，报1.08600美元。美元指数 尾盘下跌0.54%，报98.723，周四触及两周高位99.294。
欧元兑美元本周可能录得四周来最大周度百分比跌幅，美元指数可能录得一个半月来最大周度百分比涨幅。
美元兑瑞郎 尾盘下跌0.37%，报0.99290瑞郎。(完)
路透上海1月20日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅上涨，中间价则跌逾120点。交易员指出，春节临近市场流动性略显不足，双边报价较之前明显拉大，客盘需求也容易扰动市场，而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。
2016年12月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.0%（下同，增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），较11月份回落0.2个百分点。从环比看，12月份，规模以上工业增加值比上月增长0.46%。2016年全年，规模以上工业增加值比上年增长6.0%。
0344GMT * 美联储主席叶伦的讲话推动澳元摆脱0.7550/0.7565区间，升至盘中高点0.7589 * 中国第四季GDP增幅略高于预期，提振澳元 * 随后在0.7580附近盘整，交易商等待特朗普就职演说 * 如果他发表关于美中贸易关系的极端言辞，可能让市场不安 * 如果其讲话缺乏财政政策细节，也会影响市场 * 走势可能比较波动，周四低点0.7493和11月高点0.7630为后市方向参照 (完) (编译 张涛；审校 白云)