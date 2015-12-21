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亚洲 | 2015年 12月 21日 星期一 17:32 BJT

《全球汇市》欧元未受西班牙选举结果影响，人民币企稳

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0855 1.0865 -0.09 -10.27 1.2097

美元/日圆 121.42 121.20 0.18 1.64 119.68

欧元/日圆 131.79 131.76 0.02 -9.25 144.77

美元/瑞郎 0.9957 0.9925 0.32 0.16 0.9941

英镑/美元 1.4899 1.4892 0.05 -4.33 1.5573

美元/加元 1.3922 1.3953 -0.22 19.83 1.1618

澳元/美元 0.7159 0.7169 -0.14 -12.35 0.8168

新西兰元/美元 0.6741 0.6724 0.25 -13.54 0.7797

欧元/瑞郎 1.0809 1.0779 0.28 -10.12 1.2026

欧元/英镑 0.7286 0.7290 -0.05 -6.05 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2836 9.2995 -0.17 -1.33 9.4688

美元/挪威克朗 8.7720 8.7390 0.38 17.40 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 李春喜/汪红英/孙茉莉/刘秀红; 审校 王洋/蔡美珍/张荻/白云)

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