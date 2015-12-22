《全球汇市》澳元上涨，得益于油价企稳和对中国刺激举措的期待

《汇市简讯》美元指数保持下行趋势，可能测试99.85
* 主要市场疲弱：标普500指数电子迷你期货涨0.1%，美国原油涨0.3%，日经指数涨0.1%，亚洲(除日本外)股市跌0.2%
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0929 1.0912 0.16 -9.66 1.2097
美元/日圆 120.91 121.15 -0.20 1.21 119.68
欧元/日圆 132.18 132.24 -0.05 -8.98 144.77
美元/瑞郎 0.9919 0.9917 0.02 -0.22 0.9941
英镑/美元 1.4892 1.4878 0.09 -4.37 1.5573
美元/加元 1.3943 1.3957 -0.10 20.01 1.1618
澳元/美元 0.7233 0.7187 0.64 -11.45 0.8168
新西兰元/美元 0.6822 0.6757 0.96 -12.50 0.7797
欧元/瑞郎 1.0843 1.0828 0.14 -9.84 1.2026
欧元/英镑 0.7337 0.7330 0.10 -5.39 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.2638 9.2797 -0.17 -1.54 9.4688
美元/挪威克朗 8.7250 8.7798 -0.62 16.77 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 高琦/汪红英/张荻/李春喜/蔡美珍/白云/孙茉莉)
* 主要市场疲弱：标普500指数电子迷你期货涨0.1%，美国原油涨0.3%，日经指数涨0.1%，亚洲(除日本外)股市跌0.2%
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
“相比其它币种来说，我回答了更多有关澳元过去24小时中为何表现坚韧的问题，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深外汇交易员Stephen Innes说。