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亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 17:39 BJT

《全球汇市》澳元上涨，得益于油价企稳和对中国刺激举措的期待

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0929 1.0912 0.16 -9.66 1.2097

美元/日圆 120.91 121.15 -0.20 1.21 119.68

欧元/日圆 132.18 132.24 -0.05 -8.98 144.77

美元/瑞郎 0.9919 0.9917 0.02 -0.22 0.9941

英镑/美元 1.4892 1.4878 0.09 -4.37 1.5573

美元/加元 1.3943 1.3957 -0.10 20.01 1.1618

澳元/美元 0.7233 0.7187 0.64 -11.45 0.8168

新西兰元/美元 0.6822 0.6757 0.96 -12.50 0.7797

欧元/瑞郎 1.0843 1.0828 0.14 -9.84 1.2026

欧元/英镑 0.7337 0.7330 0.10 -5.39 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2638 9.2797 -0.17 -1.54 9.4688

美元/挪威克朗 8.7250 8.7798 -0.62 16.77 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 高琦/汪红英/张荻/李春喜/蔡美珍/白云/孙茉莉)

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