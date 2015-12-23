《全球汇市》美元原地踏步，美国数据好坏不一难以提供交投诱因

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0938 1.0954 -0.15 -9.58 1.2097
美元/日圆 121.01 121.05 -0.03 1.30 119.68
欧元/日圆 132.36 132.60 -0.18 -8.86 144.78
美元/瑞郎 0.9881 0.9866 0.15 -0.60 0.9941
英镑/美元 1.4835 1.4824 0.07 -4.74 1.5573
美元/加元 1.3915 1.3918 -0.02 19.77 1.1618
澳元/美元 0.7234 0.7234 0.00 -11.43 0.8168
新西兰元/美元 0.6817 0.6800 0.25 -12.57 0.7797
澳元/日圆 87.540 87.570 -0.03 -10.43 97.750
新西兰元/日圆 82.490 82.310 0.22 -11.78 93.310
英镑/日圆 179.52 179.44 0.04 -3.40 186.38
澳元/新西兰元 1.0609 1.0619 -0.09 1.34 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 李春喜/王兴亚/杜明霞/张明钧)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选