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亚洲 | 2015年 12月 23日 星期三 13:33 BJT

《全球汇市》美元原地踏步，美国数据好坏不一难以提供交投诱因

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0938 1.0954 -0.15 -9.58 1.2097

美元/日圆 121.01 121.05 -0.03 1.30 119.68

欧元/日圆 132.36 132.60 -0.18 -8.86 144.78

美元/瑞郎 0.9881 0.9866 0.15 -0.60 0.9941

英镑/美元 1.4835 1.4824 0.07 -4.74 1.5573

美元/加元 1.3915 1.3918 -0.02 19.77 1.1618

澳元/美元 0.7234 0.7234 0.00 -11.43 0.8168

新西兰元/美元 0.6817 0.6800 0.25 -12.57 0.7797

澳元/日圆 87.540 87.570 -0.03 -10.43 97.750

新西兰元/日圆 82.490 82.310 0.22 -11.78 93.310

英镑/日圆 179.52 179.44 0.04 -3.40 186.38

澳元/新西兰元 1.0609 1.0619 -0.09 1.34 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 李春喜/王兴亚/杜明霞/张明钧)

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