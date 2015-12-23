《全球汇市》美元持稳，市场因假期临近表现淡静

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
* 美元指数持稳，欧元接近1.0900美元
* 市场进入假期模式，料鲜有明显波动
路透悉尼12月24日 - 美元、欧元和日圆周四亚洲开盘表现淡静，由于多数西方国家已经进入圣诞和新年假期状态，今天市场可能较为沉闷。
美元指数 在亚洲早盘略微走强至98.377，但仍远低于上周四所及高点99.294。美元指数已经回落至美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息前的水平。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选