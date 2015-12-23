《全球汇市》美元持稳，市场因假期临近表现淡静

路透悉尼12月24日 - 美元、欧元和日圆周四亚洲开盘表现淡静，由于多数西方国家已经进入圣诞和新年假期状态，今天市场可能较为沉闷。

美元指数 在亚洲早盘略微走强至98.377，但仍远低于上周四所及高点99.294。美元指数已经回落至美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息前的水平。