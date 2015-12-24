更新版 1-《全球汇市》美元走软，可能录得4月来最差月度表现

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
* 美元兑日圆触及两个月低位
* 美国和多数欧洲市场周五因圣诞节假期休市
* 油价上涨扶助提振商品货币 (新增文末汇率收盘表格)
路透纽约12月24日 - 美元兑一篮子货币周四走低，势将录得自4月以来的最大单月跌幅，因在美国上周升息后，交易商恢复对美元多头头寸的获利了结。
油价从11年低位反弹，支撑了加元、挪威克朗和其它商品相关货币。
今日成交远低于日均水平，伦敦和纽约各银行交易室的人力稀少。明日为圣诞节假期，美国和欧洲金融市场因假期休市。
尽管本周走低，但多数分析师仍对美元的长期升势充满信心，因预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将会继续升息，明年可能会升息四次。分析师对美元涨幅的预期远不及一年前，且在美元兑哪些货币会走强的问题上缺乏共识。
“美联储可能在明年继续升息，这对美元至关重要，”Scotia Capital的首席货币策略师Shaun Osborne表示。
上周，美联储将政策利率的目标区间上调25个基点，至0.25-0.5%，为近10年来首次。
分析师称，升息后美元兑主要货币走软，因交易商削减美元多头头寸。
美元指数 下跌0.4%，报97.979，本周可能下跌0.75%。本月迄今已累计下跌2.2%，可能创4月以来最大月跌幅。
美元兑日圆 盘中触及近两个月低点，最新下跌0.5%，报120.27日圆
欧元兑美元 上扬0.4%，报1.0953美元。但欧元兑日圆 跌0.1%，报131.75日圆。
加元兑美元 持平在1.3852加元。挪威克郎兑美元 攀升0.4%，报8.6903克朗。
在年末石油和其他商品遭遇一波猛烈的抛售后，澳元和新西兰元也受到提振。澳元兑美元 上扬0.5%，报0.7273美元。新西兰元兑美元 也攀升0.6%，报0.6838美元。
英镑兑美元 上扬0.4%，报1.4928美元，之前公布的数据显示，英国11月贷款批准宗数同比增长20%。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0969 1.0909 +0.55 -9.32 1.2097
美元/日圆 120.42 120.91 -0.41 +0.62 119.68
欧元/日圆 131.97 131.92 +0.04 -8.84 144.77
美元/瑞郎 0.9861 0.9901 -0.40 -0.80 0.9941
英镑/美元 1.4915 1.4868 +0.32 -4.23 1.5573
美元/加元 1.3816 1.3845 -0.21 +18.92 1.1618
澳元/美元 0.7277 0.7230 +0.65 -10.91 0.8168
欧元/瑞郎 1.0816 1.0806 +0.09 -10.06 1.2026
欧元/英镑 0.7355 0.7334 +0.29 -5.16 0.7755
新西兰元/美元 0.6836 0.6788 +0.71 -12.33 0.7797
美元/挪威克朗 8.6974 8.7178 -0.23 +16.40 7.4720
欧元/挪威克朗 9.5420 9.5149 +0.28 +5.56 9.0392
美元/瑞典克朗 8.3988 8.4393 -0.48 +7.74 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.1995 9.2075 -0.09 -2.84 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%