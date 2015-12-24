更新版 1-《全球汇市》美元走软，可能录得4月来最差月度表现

* 美元兑日圆触及两个月低位

* 美国和多数欧洲市场周五因圣诞节假期休市

* 油价上涨扶助提振商品货币 (新增文末汇率收盘表格)

路透纽约12月24日 - 美元兑一篮子货币周四走低，势将录得自4月以来的最大单月跌幅，因在美国上周升息后，交易商恢复对美元多头头寸的获利了结。

油价从11年低位反弹，支撑了加元、挪威克朗和其它商品相关货币。

今日成交远低于日均水平，伦敦和纽约各银行交易室的人力稀少。明日为圣诞节假期，美国和欧洲金融市场因假期休市。

尽管本周走低，但多数分析师仍对美元的长期升势充满信心，因预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将会继续升息，明年可能会升息四次。分析师对美元涨幅的预期远不及一年前，且在美元兑哪些货币会走强的问题上缺乏共识。

“美联储可能在明年继续升息，这对美元至关重要，”Scotia Capital的首席货币策略师Shaun Osborne表示。

上周，美联储将政策利率的目标区间上调25个基点，至0.25-0.5%，为近10年来首次。

分析师称，升息后美元兑主要货币走软，因交易商削减美元多头头寸。

美元指数 下跌0.4%，报97.979，本周可能下跌0.75%。本月迄今已累计下跌2.2%，可能创4月以来最大月跌幅。

美元兑日圆 盘中触及近两个月低点，最新下跌0.5%，报120.27日圆

欧元兑美元 上扬0.4%，报1.0953美元。但欧元兑日圆 跌0.1%，报131.75日圆。

加元兑美元 持平在1.3852加元。挪威克郎兑美元 攀升0.4%，报8.6903克朗。

在年末石油和其他商品遭遇一波猛烈的抛售后，澳元和新西兰元也受到提振。澳元兑美元 上扬0.5%，报0.7273美元。新西兰元兑美元 也攀升0.6%，报0.6838美元。

英镑兑美元 上扬0.4%，报1.4928美元，之前公布的数据显示，英国11月贷款批准宗数同比增长20%。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0969 1.0909 +0.55 -9.32 1.2097

美元/日圆 120.42 120.91 -0.41 +0.62 119.68

欧元/日圆 131.97 131.92 +0.04 -8.84 144.77

美元/瑞郎 0.9861 0.9901 -0.40 -0.80 0.9941

英镑/美元 1.4915 1.4868 +0.32 -4.23 1.5573

美元/加元 1.3816 1.3845 -0.21 +18.92 1.1618

澳元/美元 0.7277 0.7230 +0.65 -10.91 0.8168

欧元/瑞郎 1.0816 1.0806 +0.09 -10.06 1.2026

欧元/英镑 0.7355 0.7334 +0.29 -5.16 0.7755

新西兰元/美元 0.6836 0.6788 +0.71 -12.33 0.7797

美元/挪威克朗 8.6974 8.7178 -0.23 +16.40 7.4720

欧元/挪威克朗 9.5420 9.5149 +0.28 +5.56 9.0392

美元/瑞典克朗 8.3988 8.4393 -0.48 +7.74 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.1995 9.2075 -0.09 -2.84 9.4688