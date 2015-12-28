版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 08:39 BJT

《全球汇市》美元兑日圆持于两个月低点上方，日本数据低迷提供支撑

Dec 28 (路透) -

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0970 1.0973 -0.03 0.00 1.2097

美元/日圆 120.25 120.40 -0.12 0.00 119.68

欧元/日圆 131.91 132.11 -0.15 -9.17 144.78

美元/瑞郎 0.9854 0.9871 -0.17 0.00 0.9941

英镑/美元 1.4921 1.4932 -0.07 -4.19 1.5573

美元/加元 1.3828 1.3820 0.06 0.00 1.1618

澳元/美元 0.7271 0.7241 0.41 -10.98 0.8168

新西兰元/美元 0.6832 0.6827 0.07 -12.38 0.7797

澳元/日圆 87.430 87.170 0.30 -10.54 97.750

新西兰元/日圆 82.150 82.210 -0.07 -12.14 93.310

英镑/日圆 179.43 179.79 -0.20 -3.45 186.38

澳元/新西兰元 1.0635 1.0579 0.53 0.00 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 杜明霞/李爽/王丽鑫；审校 龚芳/李婷仪/戴素萍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐