《全球汇市》美元兑日圆持于两个月低点上方，日本数据低迷提供支撑

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
Dec 28 (路透) -
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0970 1.0973 -0.03 0.00 1.2097
美元/日圆 120.25 120.40 -0.12 0.00 119.68
欧元/日圆 131.91 132.11 -0.15 -9.17 144.78
美元/瑞郎 0.9854 0.9871 -0.17 0.00 0.9941
英镑/美元 1.4921 1.4932 -0.07 -4.19 1.5573
美元/加元 1.3828 1.3820 0.06 0.00 1.1618
澳元/美元 0.7271 0.7241 0.41 -10.98 0.8168
新西兰元/美元 0.6832 0.6827 0.07 -12.38 0.7797
澳元/日圆 87.430 87.170 0.30 -10.54 97.750
新西兰元/日圆 82.150 82.210 -0.07 -12.14 93.310
英镑/日圆 179.43 179.79 -0.20 -3.45 186.38
澳元/新西兰元 1.0635 1.0579 0.53 0.00 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 杜明霞/李爽/王丽鑫；审校 龚芳/李婷仪/戴素萍)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *